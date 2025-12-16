La Policía agilizará la expedición del DNI y pasaporte en los municipios

La Policía Nacional incorpora en Lanzarote la nueva Unidad Móvil de Documentación VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), un recurso diseñado para modernizar y optimizar la expedición de DNI y pasaporte en aquellos municipios donde no existe una unidad fija de documentación.

El VIDOC permite realizar todo el proceso de confección documental en una sola visita, gracias a que integra los mismos medios técnicos que una oficina fija, es decir, puestos completos de expedición, capturadores biométricos, equipos de impresión y un Punto de Actualización de Documentación. Gracias a esta tecnología, los ciudadanos pueden obtener su DNI o pasaporte en el acto, sin esperas y sin necesidad de regresar otro día.

Un sistema más ágil y cercano al ciudadano

Hasta ahora, en los municipios sin oficina de documentación, el procedimiento requería tres fases en dos desplazamientos: uno para la toma de datos y su posterior confección del documento en una dependencia policial y otro para su entrega. Con la implantación del VIDOC, este modelo queda sustituido por un sistema más ágil que reduce tiempos, incrementa la capacidad de atención y mejora la calidad del servicio público.

La unidad puede operar en núcleos poblacionales y en ubicaciones donde se autoricen expediciones extraordinarias, garantizando la accesibilidad a la documentación en toda la Isla.

Los siete municipios de Lanzarote se beneficiaran próximamente de este servicio acercando la expedición del DNI y del pasaporte a zonas donde, hasta ahora, los ciudadanos debían desplazarse varios kilómetros para completar estos trámites. La implantación del VIDOC permitirá mejorar la cobertura territorial y garantizar una atención más eficiente y accesible en todo el ámbito insular.

Con esta incorporación, la Policía Nacional avanza en su compromiso de modernizar la gestión documental y facilitar al ciudadano el acceso a sus documentos oficiales sin necesidad de largos desplazamientos.

Esta iniciativa es un paso más en el proyecto de adaptación tecnológica ideado por la Dirección General de la Policía, que se complementa con el lanzamiento del DNI Express, los Puntos de Actualización de Documentos (PADS) y la aplicación móvil MIDNI, que facilitan aún más la gestión documental.