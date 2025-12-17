Más de 31.000 personas reciben atención de los servicios sociales públicos en Lanzarote y La Graciosa

Más de 31.000 personas residentes en Lanzarote y La Graciosa reciben atención a través de los distintos programas y recursos de los servicios sociales públicos, financiados por la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias y gestionados en coordinación con los siete ayuntamientos de la isla. Así lo dio a conocer la directora general del área, Elisabet Santana, durante una reunión de trabajo celebrada con el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña.

El encuentro sirvió para repasar el estado de los proyectos que se desarrollan de forma conjunta entre el Ejecutivo autonómico y la corporación insular, con especial atención a las políticas dirigidas a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social. Entre los datos expuestos, destaca que cerca de 300 unidades de convivencia en Lanzarote son perceptoras de la Renta Canaria de Ciudadanía, una prestación orientada a garantizar unos ingresos mínimos y favorecer los procesos de inclusión social.

A esta ayuda se suma la atención a alrededor de 1.300 personas beneficiarias de pensiones no contributivas, que constituyen un apoyo económico esencial para quienes no han podido cotizar lo suficiente al sistema de la Seguridad Social. Ambas prestaciones forman parte del conjunto de recursos que buscan reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población más frágil.

Demandas sociales y planificación a medio plazo

Durante la reunión también se abordaron las principales demandas sociales de la isla, con el objetivo de adaptar los recursos existentes a las necesidades reales del territorio. La directora general de Servicios Sociales subrayó la importancia de mantener un diálogo permanente con las instituciones insulares y municipales para asegurar una respuesta eficaz y coordinada.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote explicó que este tipo de encuentros permiten unificar esfuerzos entre administraciones y avanzar en líneas estratégicas clave para la isla, como la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión, así como otras políticas sociales impulsadas desde la institución insular.

Reconocimiento a la colaboración institucional

En el marco de la visita, Elisabet Santana mantuvo también un encuentro con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, quien valoró positivamente la colaboración que mantiene el Gobierno de Canarias con la corporación insular. Según destacó, este trabajo conjunto no solo se refleja en infraestructuras, sino también en el respaldo a iniciativas que sitúan a las personas en el centro de las políticas sociales.

La atención social en Lanzarote y La Graciosa se apoya en un modelo de cooperación entre el Gobierno autonómico, el Cabildo y los ayuntamientos, que resulta clave para garantizar el acceso equitativo a los recursos públicos.