El alcalde de Tinajo vuelve a compartir la Lotería de Navidad con todos los vecinos: los requisitos

El municipio de Tinajo vuelve a ser escenario, un año más, de una iniciativa singular ligada al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El alcalde, Jesús Machín, ha cedido de manera personal a toda la vecindad participaciones de dos números de este tradicional sorteo, que se celebrará el 22 de diciembre de 2025.

En concreto, los números compartidos son el 91977 y el 31962, correspondientes a dos series completas. Cada vecino empadronado en el municipio tendrá derecho a una participación, siguiendo el mismo procedimiento aplicado en ediciones anteriores.

Quiénes pueden beneficiarse de la donación

Podrán acogerse a esta iniciativa todas las personas empadronadas en Tinajo a fecha 15 de diciembre de 2025. En caso de que alguno de los números resulte premiado, los beneficiarios deberán acreditar su empadronamiento en el término municipal en esa fecha para poder retirar la parte correspondiente del premio.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el padrón municipal es el registro administrativo que acredita la residencia y el domicilio habitual, información que puede consultarse en organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Custodia y garantías del proceso

Para asegurar la transparencia y la correcta custodia de las participaciones, las series han quedado depositadas ante el Interventor Accidental del Ayuntamiento de Tinajo, con la certificación correspondiente. Este procedimiento busca evitar cualquier duda sobre la gestión y el reparto en caso de premio.

Un detalle personal con la comunidad

Según ha explicado el propio Jesús Machín, esta iniciativa nació hace varios años como un gesto personal hacia sus vecinos y vecinas. El alcalde señala que el objetivo es compartir ilusión y, si la suerte acompaña, contribuir aunque sea de forma modesta a aliviar la economía familiar de los hogares del municipio.