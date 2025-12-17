Arrecife contabiliza 220 bienes en su catálogo de patrimonio cultural

La concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Arrecife recibió oficialmente ayer el documento que contiene el nuevo Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales, un instrumento esencial para la tutela, conservación y gestión del patrimonio material del municipio capitalino.

El catálogo recoge un total de 220 inmuebles y elementos patrimoniales, lo que supone un salto cualitativo y cuantitativo respecto al catálogo actualmente vigente, fechado en 1991 y conformado únicamente por 19 inmuebles.

La recepción de este documento marca un momento decisivo para la ciudad, al culminar una larga etapa de trabajo técnico y administrativo y permitir avanzar con garantías hacia la aprobación inicial del catálogo por el Pleno municipal, que será el siguiente paso del procedimiento.

Este hito se produce, además, tras haberse superado el trámite de evaluación ambiental estratégica, lo que confirma que el catálogo no genera efectos significativos sobre el medio ambiente y permite dar continuidad al proceso conforme a la normativa vigente. El concejal de Patrimonio, Maciot Cabrera, subraya la importancia histórica de este avance para Arrecife y su identidad como ciudad, recalcando que “una ciudad que pierde su patrimonio es una ciudad sin identidad. Durante décadas, Arrecife ha carecido de un catálogo actualizado, adaptado a la realidad del municipio y a la legislación actual, y eso ha tenido consecuencias. La inseguridad jurídica derivada de un instrumento obsoleto ha supuesto la pérdida de parte de nuestro patrimonio material”, afirma.

Cabrera recuerda que el Catálogo de Edificaciones Protegidas actualmente en vigor forma parte del Plan General de Ordenación aprobado en 2003, basado a su vez en un listado muy limitado y claramente insuficiente para responder a las exigencias de la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias. Dicha ley amplió las competencias municipales en materia de patrimonio y estableció la obligación de formular y aprobar catálogos municipales adaptados a sus determinaciones, fijando incluso un plazo transitorio que ya ha sido superado. “Este nuevo catálogo responde a esa necesidad legal y a una responsabilidad institucional que Arrecife no podía seguir posponiendo”, señala el concejal.

Patrimonio y planificación

El nuevo documento es representativo del patrimonio cultural del municipio y permite identificar, ordenar y proteger de forma rigurosa los bienes que conforman la memoria histórica, arquitectónica y cultural de la capital. Además de ser un instrumento de protección, el catálogo aporta seguridad jurídica y criterios claros para la intervención, conservación y gestión de los inmuebles, sentando las bases para una relación equilibrada entre protección patrimonial y planificación urbana.

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Echedey Eugenio, destaca el alcance institucional y estratégico del catálogo. “Hoy Arrecife da un paso firme para ponerse al día y cumplir con lo que marca la ley, pero también para reconocerse a sí misma. Este catálogo no mira al pasado, mira al futuro desde el respeto a nuestra historia y a lo que somos como ciudad”, afirma.

Asimismo, Eugenio asegura: “Estamos ante un documento serio, trabajado y justificado, que ha superado todos los trámites exigidos y que permitirá avanzar con transparencia y seguridad en la protección del patrimonio cultural de Arrecife”.

Con la recepción del Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales, el Ayuntamiento de Arrecife avanza en la actualización de uno de sus principales instrumentos de protección patrimonial, corrigiendo una carencia histórica y sentando las bases para una gestión responsable, conforme a la legislación vigente y comprometida con la identidad y la memoria colectiva de la capital de Lanzarote.