'ASTRO-PEZ 2025': arte y conciencia ambiental de la mano de Domingo de Famara en el Real Club Náutico de Arrecife

El Real Club Náutico de Arrecife (RCNA) acoge desde el pasado 28 de noviembre la exposición ASTRO-PEZ 2025, una propuesta artística del creador lanzaroteño Domingo de Famara (Lanzarote, 1964) que invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el entorno marino. La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Arrecife, a través de su Concejalía de Actos y Eventos, con la colaboración del propio RCNA y la empresa CICAR.

La exposición se presenta como un espacio de encuentro entre el arte contemporáneo y la conciencia medioambiental, en una isla donde el mar forma parte esencial de la identidad colectiva y del día a día de la ciudadanía.

El significado de 'ASTRO-PEZ' y su mensaje simbólico

El título de la exposición, “ASTRO-PEZ”, que se podrá visitar hasta el 28 de enero de 2026, hace referencia a una figura simbólica: un pez de cuerpo celeste que observa la Tierra desde el cosmos y se acerca a nuestra biosfera para vigilar el estado del mar. A través de esta imagen, Domingo de Famara, arquitecto, artista y colaborador de César Manrique, propone una mirada crítica y poética sobre la actuación humana en los ecosistemas marinos.

La obra pone el acento en la responsabilidad colectiva de cuidar el litoral, un espacio que en muchas ocasiones sufre abandono, contaminación y vertidos de materiales inadecuados. Según plantea el artista, estas prácticas no solo dañan la vida marina, sino que también repercuten directamente en la salud de las personas y en la calidad de vida en tierra firme.

La exposición plantea, desde el lenguaje artístico, una reflexión sobre la negligencia ambiental y la falta de comprensión hacia la naturaleza, la convivencia y el espacio común. El mensaje es claro: el deterioro no es irreversible si existe voluntad de cambio.

Obras que dialogan con el mar y la biosfera

La muestra reúne una serie de obras realizadas para el año 2025 que comparten un mismo hilo conductor estético y conceptual. Entre las piezas expuestas se encuentran ASTRO-PEZ, Oxígeno de BiosferaClean Marine Areas I y IIPez de CorazonesAntorcha Marina, Traje Volcánico de MarPez GloBoMadre de CorazónPan de Mar y Señal de Alegría en el Mar.

Todas ellas conforman un recorrido que combina esculturas, pinturas y collages, caracterizados por una estética cuidada y un trasfondo reflexivo. El conjunto invita al visitante a detenerse y observar el mar no solo como paisaje, sino como un sistema vivo que requiere atención y respeto.

'Madre Lanzarote 8': identidad, refugio y pertenencia

Junto a las obras principales, la exposición incluye la pieza Madre Lanzarote 8 (2024), que dialoga con el resto del conjunto artístico. Esta obra funciona como una llamada de atención y, al mismo tiempo, como un espacio simbólico de refugio y reposo interior.

Para Domingo de Famara, Lanzarote representa el lugar al que siempre desea volver, un territorio que define su manera de “ser y estar” en el mundo. La obra transmite un fuerte sentimiento de canariedad y de vínculo emocional con la tierra, entendida como madre y origen.

OXÍGENO DE BIOSFERA. 2025 / LP/DLP

La obra Madre Lanzarote 8 (2024) se presenta como una reflexión artística profundamente vinculada a la identidad de Lanzarote y a la necesidad de proteger su territorio en un momento clave para su presente y su futuro. Concebida como un homenaje a la isla, la pieza aborda aspectos esenciales del paisaje insular, desde su naturaleza volcánica hasta el valor del agua como recurso vital, integrando memoria personal, compromiso social y conciencia medioambiental.

Lejos de una lectura puramente estética, la obra se construye como un mensaje que conecta lo íntimo con lo colectivo, invitando a repensar el modelo de convivencia y desarrollo en un territorio limitado y frágil como el insular.

OBRA MADRE LANZAROTE 8. 2024 / LP/DLP

La familia y la comunidad como origen del aprendizaje

Uno de los ejes centrales de Madre Lanzarote 8 es la familia entendida como punto de partida del aprendizaje vital. Los recuerdos de la infancia, marcados por la convivencia con abuelos, padres y hermanos, se traducen en valores como la solidaridad vecinal, el apoyo mutuo y la vida comunitaria.

La obra evoca una forma de habitar el territorio basada en la observación del paisaje sin construcciones, en el respeto al entorno y en una convivencia sencilla y humana. Este modo de vida, ligado a lo esencial, se presenta como un referente frente a los actuales desafíos sociales y territoriales.

María Carretero presenta la inauguración de la exposición ASTRO PEZ 2025, el pasado 28 de noviembre en el Real Club Naútico de Arrecife / La Provincia

Luz, color y paisaje en la experiencia vital

A lo largo de su trayectoria, el artista ha mantenido una conexión constante con la luz y el color de Lanzarote, elementos que definen visual y emocionalmente la isla. Desde la infancia, estos factores han influido en su mirada artística, así como el aprovechamiento de los recursos del campo y los pequeños cultivos que formaban parte del entorno doméstico.

Estas vivencias se integran en “Madre Lanzarote 8” como una evocación de un paisaje vivido, trabajado y cuidado, donde el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza era parte de la vida cotidiana.

Domingo de Famara (en el centro), junto a asistentes a la exposición ASTRO PEZ 2025 en Arrecife / La Provincia

De Tahiche y Famara al presente

Los recuerdos de la niñez y adolescencia en Tahiche y Famara ocupan un lugar destacado en el discurso de la obra. Caminar sobre la lava volcánica, observar las piteras emergiendo del terreno o contemplar el horizonte de La Graciosa y el Archipiélago Chinijo forman parte de una memoria íntima ligada al paisaje.

Frente a esas imágenes, la obra contrasta el crecimiento excesivo de construcciones en la actualidad y plantea la necesidad urgente de detenerse y repensar el modelo territorial. En este contexto surge el concepto de la “arquitectura del oxígeno”, una reflexión en desarrollo que propone recuperar espacios para la vida, el equilibrio y la respiración del territorio.

Influencias y referentes en la trayectoria del artista

La exposición también permite contextualizar la trayectoria del autor, marcada por referentes clave del pensamiento artístico y ecológico. En 1991, en la sede de la Fundación Ramón Areces en Madrid, Domingo de Famara tuvo la oportunidad de asistir a una conferencia del oceanógrafo francés Jacques Cousteau, centrada en la concienciación ambiental y la defensa de los océanos.

El artista recuerda igualmente la influencia de César Manrique, a quien considera su referente de arte total, y cuya visión integradora entre arte, naturaleza y territorio sigue presente en su trabajo. Estas experiencias han contribuido a consolidar un discurso artístico comprometido con la sostenibilidad y la protección del planeta.

PLANO GENERAL DE OBRAS EN LA PARED GLOBO / LP/DLP

Salón César Manrique del RCNA

El acto de apertura tuvo lugar en el Salón César Manrique del Real Club Náutico de Arrecife y contó con la presencia de representantes institucionales y culturales de la capital. El presidente del RCNA, Julio Romero, fue el encargado de dar la bienvenida, acompañado por miembros de la junta directiva y por los concejales del Ayuntamiento de Arrecife Roberto Herbón y Óscar López.

La inauguración comenzó con una intervención musical del Coro de la Parroquia de San Ginés, que interpretó dos piezas de fuerte simbolismo marinero y fraternal: el Himno de la Alegría y La Salve Marinera, aportando un tono solemne y emotivo al inicio del evento.

PEZ DE CORAZONES. 2025 / LP/DLP

Proyección audiovisual y actividades paralelas

Durante la inauguración se proyectaron vídeos de espacios públicos creados por Domingo de Famara en colaboración con María Carretero, realizados en distintos puntos de la geografía española y en colecciones internacionales a lo largo de más de tres décadas.

Además, la organización ha anunciado que, a lo largo de los dos meses que permanecerá abierta la exposición, se desarrollarán actividades culturales complementarias en la Sala César Manrique del RCNA, de las que se informará próximamente a través de los canales oficiales.

Un espacio para la reflexión colectiva

La exposición “ASTRO-PEZ” 2025 se presenta como una propuesta serena y accesible, que utiliza el arte como herramienta para generar conciencia sobre la defensa del entorno, el hábitat y el espacio público. Sin estridencias, la muestra invita a una reflexión pausada sobre el camino que la sociedad debe recorrer para preservar el mar y el territorio insular.

En la actualidad Domingo de Famara prepara un libro sobre "la convivencia única, humana y artística" con su progenitor de arte total, César Manrique, cuyo prólogo ha escrito el Doctor en Historia del Arte y profesor Matías Díaz Padrón, canario y exconsejero técnico del Museo del Prado, fallecido en 2022.