El Consorcio del Agua de Lanzarote avala el informe de infrainversión de Canal Gestión y amplía tres meses el proceso de resolución del contrato

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha dado un nuevo paso en el análisis del contrato de concesión del ciclo integral del agua tras aprobar la prórroga de la suspensión del procedimiento de resolución contractual por un periodo adicional de tres meses.

La decisión fue adoptada en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, celebrada con el objetivo de seguir evaluando la situación del servicio de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en Lanzarote y La Graciosa.

Tres meses más para analizar la cesión del contrato

La ampliación del plazo permitirá al Consorcio continuar con la tramitación, el estudio técnico y jurídico y el análisis en profundidad de la propuesta de cesión del contrato presentada por la empresa concesionaria, Canal Gestión Lanzarote. Según se expuso durante la sesión, esta prórroga se ajusta a la normativa vigente y persigue garantizar el interés general y la correcta prestación de un servicio público esencial.

La medida no contó con unanimidad. Los ayuntamientos de San Bartolomé, Tías y Haría votaron en contra, mientras que el Ayuntamiento de Yaiza se abstuvo. El resto de miembros de la Asamblea respaldaron la prórroga, entendiendo que es necesario disponer de más tiempo para evaluar todos los escenarios posibles antes de adoptar una decisión definitiva sobre el futuro del contrato.

Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote, este miércoles, en el Cabildo / La Provincia

Validación del informe de inversiones ejecutadas

Además de la prórroga, la Asamblea aprobó por mayoría el informe técnico sobre las inversiones realizadas por Canal Gestión con cargo al contrato concesional. Este acuerdo permite validar oficialmente las actuaciones ejecutadas dentro del ciclo integral del agua y, al mismo tiempo, determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones inversoras asumidas por la concesionaria.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, explicó que la aprobación de este informe constituye un paso clave desde el punto de vista jurídico. Según indicó, se trata de una medida necesaria tanto si finalmente prospera la propuesta de cesión del contrato como si se opta por su resolución definitiva, ya que refuerza la posición legal del Consorcio ante cualquier escenario futuro.

Una infrainversión cercana al 40% de lo comprometido

El documento técnico aprobado pone cifras concretas a uno de los aspectos más relevantes del debate: la infrainversión en infraestructuras hidráulicas. De acuerdo con el análisis realizado por los servicios técnicos del Consorcio, Canal Gestión se comprometió contractualmente a invertir más de 54,4 millones de euros.

Sin embargo, tras la revisión documental y técnica, solo se consideran debidamente justificadas inversiones por valor de 32,6 millones de euros. Esto supone una infrainversión de 21,8 millones de euros, lo que equivale a casi el 40% del total comprometido en el contrato.

Actuaciones clave no ejecutadas o sin justificar

El informe detalla una serie de inversiones consideradas estratégicas que no se ejecutaron o no han podido ser acreditadas adecuadamente. Entre ellas figuran la instalación de cámaras isobáricas para la recuperación de energía, la puesta en marcha de sistemas avanzados de detección de fugas y fraude, así como la renovación integral del parque de contadores.

También se señalan carencias en la modelización de las redes de agua potable y reutilizada, y en distintas actuaciones de telecontrol, sectorización y eficiencia energética, herramientas consideradas fundamentales para reducir pérdidas, mejorar la gestión del recurso hídrico y optimizar el servicio a la población.

Déficits en depuración, reutilización y modernización

El análisis técnico constata además deficiencias relevantes en obras de adecuación de depósitos, mejoras pendientes en estaciones depuradoras, infraestructuras de reutilización del agua y actuaciones de modernización tecnológica que estaban recogidas de forma expresa en la oferta presentada por la concesionaria.

Desde el Consorcio se subraya que esta situación evidencia una infrainversión estructural, con impacto directo tanto en el estado de las infraestructuras hidráulicas como en la calidad del servicio que reciben los residentes de Lanzarote y La Graciosa. Este elemento será determinante en la valoración final sobre el cumplimiento del contrato.

El interés general, como criterio prioritario

Oswaldo Betancort insistió en que los servicios técnicos continúan analizando “de forma concienzuda” la propuesta presentada por Canal Gestión. En este sentido, dejó claro que si la oferta no responde a los intereses generales de la isla, el Consorcio continuará con el procedimiento de resolución contractual, con independencia de los intereses empresariales.

Refuerzo de la colaboración con INALSA

Durante la Asamblea también se aprobaron dos convenios de colaboración interadministrativa entre el Consorcio del Agua de Lanzarote y la empresa pública INALSA. El primero está orientado a la asistencia técnica en ingeniería y explotación hidráulica, mientras que el segundo permitirá al Consorcio asumir determinados trámites administrativos de la mercantil pública.

El objetivo de estos acuerdos es mejorar la coordinación institucional, reforzar la eficiencia operativa y aumentar la capacidad de respuesta de ambas entidades en la gestión de un recurso estratégico como el agua.