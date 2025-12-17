Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel Granca Live Fest 2026UD Las PalmasGuaguas TejedaPresupuestos canarios 2026Contrabando de AguacatesBelén de Arena Las Canteras
instagramlinkedin

La Fiscalía pide al Ayuntamiento de Arrecife los contratos de Navilan, Carnaval y la Feria de Abril

El Consistorio capitalino, tras recibir este martes un oficio de la Fiscalía, ha ofrecido toda su colaboración para facilitar los contratos de los eventos celebrados

Inauguración de Navilan Arrecife 2025, el pasado lunes

Inauguración de Navilan Arrecife 2025, el pasado lunes / A. A.

La Provincia

La Provincia

Arrecife

La Fiscalía remitió el pasado martes, 16 de diciembre, un oficio al Ayuntamiento de Arrecife por medio del cual se solicitan al Departamento de Contratación municipal los contratos de los eventos Navilan 2023, Carnavales de 2024 y la Feria de Abril de 2024, según han confirmado fuentes del Consistorio capitalino.

Además, se han pedido los informes de la Intervención capitalina sobre los citados contratos, entre ellos los relacionados con los levantamientos de reparos.

Desde la institución, se asegura que "se ha ofrecido toda la colaboración desde el Ayuntamiento a la Fiscalía para remitirle la información que solicita".

El PSOE de Arrecife ha criticado en reitadas ocasiones el fraccionamiento de contratos por parte del Ayuntamiento para la instalación y celebración de actividades de ocio en la capital, como es el caso de Navilan, que ha llegado a calificar como "Navipelotazo".

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenidos dos hombres por intentar ocupar una vivienda en Lanzarote
  2. Arrecife inaugura este domingo la Casa de Papá Noel y Navilan retrasa su apertura a mañana
  3. Fuertes lluvias y viento por la borrasca Emilia dejan múltiples daños en Lanzarote con calles y viviendas anegadas
  4. Arrecife prohíbe aparcar en las zonas inundables ante la llegada de la borrasca Emilia: estas son las calles
  5. Lanzarote y La Graciosa suspenden las actividades culturales, deportivas y de ocio por la alerta meteorológica de la borrasca Emilia
  6. Arrecife protagonista de la programación especial de la TV Canaria para la Noche Vieja
  7. El plan que protege el futuro de La Graciosa
  8. El pescador italiano fallecido en Lanzarote es la décima víctima en el mar este año en la isla

La Fiscalía pide al Ayuntamiento de Arrecife los contratos de Navilan, Carnaval y la Feria de Abril

La Fiscalía pide al Ayuntamiento de Arrecife los contratos de Navilan, Carnaval y la Feria de Abril

Reabierta al tráfico la carretera entre Puerto Calero y Puerto del Carmen tras una rehabilitación integral

Reabierta al tráfico la carretera entre Puerto Calero y Puerto del Carmen tras una rehabilitación integral

Las administraciones de Canarias que reparten más suerte en la Lotería de Navidad: el Gordo ha caído hasta cinco veces y dan millones de euros en premios

Las administraciones de Canarias que reparten más suerte en la Lotería de Navidad: el Gordo ha caído hasta cinco veces y dan millones de euros en premios

El alcalde de Tinajo vuelve a compartir la Lotería de Navidad con todos los vecinos: los requisitos

El alcalde de Tinajo vuelve a compartir la Lotería de Navidad con todos los vecinos: los requisitos

Arrecife contabiliza 220 bienes en su catálogo de patrimonio cultural

Empleo público en Lanzarote: Arrecife convoca una bolsa de operarios municipales

Empleo público en Lanzarote: Arrecife convoca una bolsa de operarios municipales

La Policía agilizará la expedición del DNI y pasaporte en los municipios

Lanzarote impulsa la Isla de los Cuidados con un modelo centrado en la persona

Lanzarote impulsa la Isla de los Cuidados con un modelo centrado en la persona
Tracking Pixel Contents