La Fiscalía pide al Ayuntamiento de Arrecife los contratos de Navilan, Carnaval y la Feria de Abril
El Consistorio capitalino, tras recibir este martes un oficio de la Fiscalía, ha ofrecido toda su colaboración para facilitar los contratos de los eventos celebrados
La Fiscalía remitió el pasado martes, 16 de diciembre, un oficio al Ayuntamiento de Arrecife por medio del cual se solicitan al Departamento de Contratación municipal los contratos de los eventos Navilan 2023, Carnavales de 2024 y la Feria de Abril de 2024, según han confirmado fuentes del Consistorio capitalino.
Además, se han pedido los informes de la Intervención capitalina sobre los citados contratos, entre ellos los relacionados con los levantamientos de reparos.
Desde la institución, se asegura que "se ha ofrecido toda la colaboración desde el Ayuntamiento a la Fiscalía para remitirle la información que solicita".
El PSOE de Arrecife ha criticado en reitadas ocasiones el fraccionamiento de contratos por parte del Ayuntamiento para la instalación y celebración de actividades de ocio en la capital, como es el caso de Navilan, que ha llegado a calificar como "Navipelotazo".
Habrá ampliación.
- Detenidos dos hombres por intentar ocupar una vivienda en Lanzarote
- Arrecife inaugura este domingo la Casa de Papá Noel y Navilan retrasa su apertura a mañana
- Fuertes lluvias y viento por la borrasca Emilia dejan múltiples daños en Lanzarote con calles y viviendas anegadas
- Arrecife prohíbe aparcar en las zonas inundables ante la llegada de la borrasca Emilia: estas son las calles
- Lanzarote y La Graciosa suspenden las actividades culturales, deportivas y de ocio por la alerta meteorológica de la borrasca Emilia
- Arrecife protagonista de la programación especial de la TV Canaria para la Noche Vieja
- El plan que protege el futuro de La Graciosa
- El pescador italiano fallecido en Lanzarote es la décima víctima en el mar este año en la isla