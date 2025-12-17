La Fiscalía pide al Ayuntamiento de Arrecife los contratos de Navilan, Carnaval y la Feria de Abril

La Fiscalía remitió el pasado martes, 16 de diciembre, un oficio al Ayuntamiento de Arrecife por medio del cual se solicitan al Departamento de Contratación municipal los contratos de los eventos Navilan 2023, Carnavales de 2024 y la Feria de Abril de 2024, según han confirmado fuentes del Consistorio capitalino.

Además, se han pedido los informes de la Intervención capitalina sobre los citados contratos, entre ellos los relacionados con los levantamientos de reparos.

Desde la institución, se asegura que "se ha ofrecido toda la colaboración desde el Ayuntamiento a la Fiscalía para remitirle la información que solicita".

El PSOE de Arrecife ha criticado en reitadas ocasiones el fraccionamiento de contratos por parte del Ayuntamiento para la instalación y celebración de actividades de ocio en la capital, como es el caso de Navilan, que ha llegado a calificar como "Navipelotazo".

Habrá ampliación.