El IES Costa Teguise celebra las III Jornadas de Inclusión Social para fomentar la empatía y el respeto en las aulas

El IES Costa Teguise se ha convertido estos días en un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje compartido con la celebración de las III Jornadas de Inclusión Social, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Bienestar Social e Inclusión, en colaboración con el propio centro educativo.

Bajo el lema ‘Ponte en mis zapatos, ponte en mi lugar’, el programa tiene como objetivo principal sensibilizar a la comunidad educativa sobre la diversidad y promover valores como la empatía, la solidaridad y el respeto.

Un proyecto alineado con la estrategia insular de inclusión

Las jornadas se enmarcan dentro de la estrategia insular de accesibilidad e inclusión que desarrolla la Corporación insular y forman parte de un modelo de cogobernanza, basado en el trabajo conjunto entre la administración pública, los centros educativos y el tejido social de la isla. Este enfoque busca dar respuestas más cercanas y eficaces a la realidad social, implicando de manera activa a alumnado, profesorado, familias y entidades sociales.

El acto inaugural contó con la presencia del consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, y de la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, además de otros representantes municipales, lo que refuerza el respaldo institucional a una iniciativa que ya alcanza su tercera edición.

III Jornadas de Inclusión en el IES Costa Teguise / La Provincia

Educación y acción social, un trabajo compartido

Durante la inauguración, Marci Acuña destacó que estas jornadas se han consolidado como un espacio de trabajo conjunto entre el ámbito educativo y el social, en el que el alumnado puede acercarse a distintas realidades desde la experiencia directa. Según explicó, el contacto con profesionales y colectivos que trabajan diariamente en inclusión permite comprender la diversidad más allá de los contenidos teóricos.

Como novedad de esta edición, el encuentro comenzó con la interpretación de un villancico en lengua de signos, un gesto simbólico que refleja el espíritu inclusivo de las jornadas. A lo largo de los dos días de actividades, el programa incluye talleres prácticos, exposiciones, charlas, representaciones escénicas y mesas redondas, diseñadas para adaptarse a distintos niveles educativos.

El papel clave del tercer sector

Uno de los aspectos más valorados por la organización es la participación activa de las entidades del tercer sector, cuya implicación resulta fundamental para el desarrollo del programa. El consejero subrayó que el IES Costa Teguise impulsa la iniciativa y articula la propuesta educativa, pero que son las asociaciones y colectivos sociales los que hacen posible gran parte de las actividades, asumiendo de forma altruista la realización de talleres y acciones prácticas.

Estas entidades aportan un conocimiento directo de la realidad social y una experiencia profesional que permite abordar la inclusión desde situaciones reales. Su colaboración constante con la comunidad educativa facilita que el alumnado entienda conceptos como la diversidad funcional, la inclusión social o la igualdad desde una perspectiva cercana y vivencial.

La inclusión desde el ámbito local

Por su parte, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, valoró positivamente la celebración de estas jornadas en el municipio y el papel del IES Costa Teguise como punto de conexión entre educación y acción social. Según señaló, este tipo de iniciativas permiten trabajar la inclusión desde edades tempranas, implicando no solo al alumnado, sino también a las familias y a las entidades que desarrollan su labor diaria tanto en el municipio como en el conjunto de Lanzarote.

Deporte y convivencia: una carrera inclusiva

El programa se completa con una actividad especialmente significativa: la primera carrera inclusiva, prevista para el jueves 18 de diciembre. En ella participarán varias aulas enclave de la isla, en un circuito adaptado diseñado para fomentar la convivencia, la solidaridad y el respeto. Esta propuesta combina sensibilización, actividad física y colaboración, reforzando el mensaje de que la inclusión también se construye a través del deporte.

Talleres, charlas y espacios de encuentro

Durante ambas jornadas, el centro acoge talleres de arte y musicoterapia, charlas divulgativas y mesas redondas que abordan cuestiones como la diversidad funcional, la salud mental, el autismo, el colectivo LGTBIQ+ y la inclusión educativa. Además, se han habilitado espacios interactivos donde alumnado y familias pueden conocer de primera mano la labor de las asociaciones participantes y compartir experiencias relacionadas con la inclusión.

Este enfoque práctico y participativo refuerza el papel de la escuela como agente de transformación social y contribuye a crear una comunidad educativa más consciente y comprometida.