Jéssica de León apuesta en Lanzarote por un modelo turístico integral que tenga en cuenta su impacto social y territorial

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, defendió en Lanzarote la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico transversal, basado en una visión global o 360º, que vaya más allá de la gestión tradicional del sector y tenga en cuenta su impacto real sobre el territorio y la población residente.

Durante su intervención, De León subrayó que el turismo no puede entenderse únicamente desde la óptica de los alojamientos, los aeropuertos o el transporte de viajeros. Según explicó, la actividad turística también influye de forma directa en ámbitos clave como la gestión de residuos, la sanidad, la vivienda, la movilidad o el uso de las infraestructuras públicas.

En este sentido, la consejera puso el foco en la carga turística y en la presión que el elevado número de visitantes puede ejercer sobre los servicios esenciales, una realidad que obliga a las administraciones a planificar con una mirada más amplia y coordinada. “La visión actual es holística”, señaló, al tiempo que recordó que el marco normativo que regula el turismo en Canarias responde a un contexto histórico distinto.

Superar el modelo de los años noventa

De León explicó que las leyes turísticas autonómicas vigentes nacieron en la década de los noventa con el objetivo de consolidar a Canarias como destino internacional competitivo. Sin embargo, afirmó que esa etapa ya ha sido superada y que el debate actual debe centrarse en cómo transformar el modelo turístico para adaptarlo a los retos sociales, económicos y ambientales del presente.

Este planteamiento se alinea con las reflexiones abiertas en el archipiélago sobre sostenibilidad, diversificación económica y equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en territorios con una alta presión turística como Lanzarote.

Jéssica de León, este miércoles, junto a autoridades y otros asistentes al encuentro con estudiantes de Turismo en Lanzarote. / La Provincia

Encuentro con el alumnado de Turismo en Lanzarote

Las declaraciones de la consejera se produjeron en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), durante su participación en la actividad ‘Tercer Grado’, una iniciativa desarrollada en colaboración con el Cabildo de Lanzarote. El encuentro permitió al alumnado de cuarto curso del Grado en Turismo conocer de primera mano un análisis crítico y global de la estrategia turística de Canarias.

La actividad se enmarca dentro de los contenidos de la asignatura Análisis y Planificación Turística del Territorio, impartida en la EUTL, y busca acercar al estudiantado a la realidad de la gestión pública del turismo desde una perspectiva práctica y actualizada.

Diálogo con los futuros profesionales del sector

Durante su intervención, Jéssica de León agradeció tanto a la Escuela Universitaria como al Cabildo insular la puesta en marcha de esta iniciativa, que se vincula a los compromisos renovados en noviembre tras la firma de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30, un documento de referencia internacional impulsado desde Lanzarote.

La consejera destacó la importancia de mantener un diálogo directo con quienes en breve se incorporarán al mercado laboral turístico, recordando que el sector sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía canaria. A su juicio, este intercambio resulta especialmente relevante en un momento en el que se debate abiertamente la necesidad de redefinir el modelo turístico, tomando como referencia experiencias como la de Lanzarote, considerada pionera en el desarrollo de un producto basado en la calidad y la sostenibilidad.

Formación académica y visión política

La consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, valoró positivamente este tipo de encuentros, que considera un complemento clave para la formación universitaria. Según indicó, se trata de alumnado próximo a finalizar sus estudios y a incorporarse como profesionales al sector, por lo que el contacto directo con responsables políticos permite enriquecer los contenidos académicos con una visión aplicada y realista.

En la misma línea, la directora de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Eva Crespo, defendió la necesidad de fomentar espacios de diálogo entre el ámbito universitario y los responsables públicos. A su juicio, este intercambio favorece una reflexión serena y constructiva sobre cómo avanzar hacia un modelo turístico equilibrado, capaz de generar sinergias entre economía, territorio y sociedad.

Análisis turístico con visión 360º

La participación de la consejera se estructuró a través de una batería de preguntas organizadas en siete grandes bloques temáticos, que permitieron abordar el turismo desde múltiples perspectivas: modelo turístico y estrategia, vivienda y alquiler vacacional, saturación e infraestructuras, economía y empleo, sostenibilidad ambiental, gobernanza y participación social, así como los retos de futuro del sector.

Jéssica de León estuvo acompañada por el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, y por el director general de Ordenación Turística, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, reforzando así el carácter institucional y estratégico del encuentro.