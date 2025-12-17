Reabierta al tráfico la carretera entre Puerto Calero y Puerto del Carmen tras una rehabilitación integral

La carretera que conecta Puerto Calero con Puerto del Carmen ya se encuentra de nuevo abierta al tráfico tras la finalización de las obras de rehabilitación integral impulsadas por el Cabildo de Lanzarote. Se trata de una vía clave para la movilidad diaria y la conectividad turística entre los municipios de Yaiza y Tías, que presentaba un notable deterioro y problemas recurrentes desde hace años.

La actuación ha permitido recuperar una infraestructura estratégica tanto para residentes como para trabajadores y visitantes, mejorando las condiciones de seguridad vial y funcionalidad de la calzada.

Una intervención integral en una vía estratégica

Los trabajos ejecutados no se han limitado al reasfaltado. Según ha informado el Cabildo, la obra ha incluido la renovación completa del firme y, de forma paralela, la sustitución de la tubería de abastecimiento de agua que discurría bajo la carretera. Este elemento era el origen de hundimientos y averías frecuentes que afectaban a la estabilidad de la vía.

Con esta intervención, se ha dado respuesta a un problema estructural que se repetía en el tiempo y que generaba molestias continuas a los usuarios. El resultado es una carretera más segura y adaptada a los estándares actuales de una isla con una elevada demanda de tráfico local y turístico.

Inversión y financiación a través del FDCAN

La obra ha contado con un presupuesto de adjudicación cercano a los 700.000 euros y ha sido financiada con cargo a los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Estos fondos están gestionados en Lanzarote por el área de Planificación y Proyectos, que dirige la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar.

El FDCAN es una herramienta del Gobierno de Canarias destinada a apoyar proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible en las islas, contribuyendo a la mejora de servicios públicos esenciales. Más información sobre este programa puede consultarse en la web oficial del Gobierno de Canarias: https://www.gobiernodecanarias.org.

Mejora del mantenimiento de las vías insulares

Desde el área de Obras Públicas, el consejero Jacobo Medina ha señalado que la reapertura de esta carretera responde a un compromiso previo de mejorar una infraestructura que se encontraba en muy mal estado. Además, ha destacado que la actuación se enmarca dentro del Plan de Mejor Mantenimiento de las Vías Insulares, una estrategia que busca actuar de forma planificada y coordinada en la red viaria de Lanzarote.

Este tipo de intervenciones, según ha remarcado el Cabildo, no solo refuerzan la seguridad vial, sino que también inciden directamente en la calidad de vida de la población y en el desarrollo económico de la isla, al facilitar los desplazamientos y la actividad turística.

Agradecimiento al trabajo técnico y a la coordinación institucional

Desde la corporación insular se ha puesto en valor el trabajo del personal técnico y la colaboración entre administraciones que ha permitido culminar esta obra. La inversión en carreteras, subrayan, es una apuesta por infraestructuras más duraderas y eficientes.