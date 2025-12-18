El Cabildo de Lanzarote reabre la carretera de Caleta de Famara tras reasfaltarla y mejorar la seguridad vial
Obras Públicas realizó los trabajos en la vía LZ-402, que da acceso al pueblo, una actuación que responde a una demanda de los vecinos tras años de deterioro
El Cabildo de Lanzarote ha finalizado las obras de reasfaltado de la carretera LZ-402, que da acceso al pueblo de La Caleta, en Famara (municipio de Teguise), una intervención muy esperada por los residentes de la zona. La vía fue reabierta el tráfico el pasado viernes, 19 de diciembre.
Esta actuación forma parte del plan insular de mejora y mantenimiento de las carreteras y permitirá resolver el avanzado deterioro que presentaba esta vía tras décadas sin una renovación integral.
Una actuación clave para la seguridad y la movilidad
Los trabajos tuvieron como objetivo principal incrementar la seguridad vial, mejorar la comodidad de la circulación y ofrecer una imagen más cuidada de esta carretera insular. La LZ-402 es utilizada a diario tanto por los vecinos como por visitantes, por lo que su estado era motivo de preocupación desde hace años.
Desde el Cabildo se subraya que esta intervención responde a una demanda histórica de la población local y se enmarca dentro de una estrategia más amplia para modernizar la red viaria de la isla. Carreteras que llevaban más de cuatro décadas sin reasfaltarse están siendo objeto de actuaciones progresivas para adaptarlas a las necesidades actuales.
Financiación
Las obras están financiadas con fondos de desarrollo de Canarias (FdCAN), gestionados a través del área de Planificación y Proyectos, que dirige la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar.
La colaboración entre administraciones también está presente en esta actuación, al tratarse de una vía de especial importancia para el municipio de Teguise, al que pertenece La Caleta.
Supervisión de los trabajos sobre el terreno
El consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, junto al concejal de Obras de Teguise, Eugenio Robayna, visitaron recientemente la zona para comprobar in situ el avance de los trabajos y el estado de la intervención. Durante la visita, Medina destacó que el Cabildo sigue ejecutando su plan de mejora de las vías insulares, priorizando aquellas que presentaban un mayor grado de deterioro.
Según explicó, la LZ-402 es un ejemplo claro de carretera que necesitaba una actuación urgente y que, tras el reasfaltado, ofrecerá condiciones adecuadas tanto para los residentes como para quienes acceden a este núcleo costero.
Agradecimiento a los vecinos por las molestias
Por su parte, el concejal de Obras de Teguise quiso trasladar un mensaje directo a los vecinos y usuarios de la carretera, agradeciendo su comprensión durante el desarrollo de los trabajos. El corte temporal de la vía y las molestias asociadas son, según indicó, inevitables en este tipo de actuaciones, pero necesarias para lograr una mejora duradera que beneficiará al conjunto de la población.
