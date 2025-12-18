Una pieza de un encofrado golpea desde una altura de ocho metros a un trabajador que estaba en el aljibe de una obra en Lanzarote

La versión del accidente laboral de un trabajador ocurrido en la mañana de este jueves en el aljibe de una obra de un hotel en construcción en la Avenida Islas Canarias, en la localidad turística de Costa Teguise (Lanzarote), ofrecida en la mañana de este jueves por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, difiere de las explicaciones dadas a este periódico por fuentes cercanas al equipo técnico de seguridad y salud de la edificación del establecimiento hotelero.

Según los técnicos de construcción, el obrero se encontraba dentro del aljibe, de una profundidad de unos ocho metros, y no se precipitó al interior del mismo, tal y como indicaron desde el consorcio en un primer momento.

"La estructura del aljibe se está haciendo, se ha colocado la armadura y se estaba procediendo a colocar el encofrado", señalan desde el equipo de seguridad y salud, formado por cinco profesionales. Uno de los componentes del sistema de encofrado es una pieza denominada cangrejo, generalmente un accesorio metálico (como una cuña o un elemento de unión) que permite ajustar, fijar y asegurar las piezas del encofrado para contener el hormigón y esa es la que cayó sobre el obrero.

Impacto contra el cuello del obrero

El operario herido se encontraba haciendo unas reparaciones en el depósito subterráneo y en la parte superior otros trabajadores estaban colocando el encofrado.

Uno de los cangrejos (de alrededor de medio kilo de peso) se soltó y cayó al interior del aljibe, "cuyo acceso es sencillo y está adaptado", aclara la empresa, con tan mala suerte que impactó contra el cuello del trabajador desde una altura de ocho metros. El hombre acabó "herido y mareado", por lo que fue evacuado al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.

Rescate y evacuación al hospital

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, tras ser alertados a las 9.36 horas de hoy de "la caída de una persona a un hueco de difícil acceso", acudieron al rescate del operario, que según las explicaciones del ente, "se quedó inconsciente". Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) evacuó al obrero al hospital, quien sufrió "heridas de carácter grave", informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente laboral fue "bastante aparatoso", detalló el consorcio, quien precisó que según una médica de los servicios de emergencias destacados al lugar, "sus constantes vitales están bien y su estado de salud no reviste gravedad", asegura Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias.

Dos ambulancias del SUC en la obra del hotel de Costa Teguise donde este jueves un trabajador cayó a un aljibe de ocho metros de profundidad / La Provincia

Dos ambulancias desplazadas al lugar del accidente

Una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC se desplazaron a la obra. Los bomberos accedieron a la zona y aseguraron el área "para permitir que los sanitarios llevaran a cabo la valoración del accidentado".

Además, con el fin de "garantizar una evacuación segura, preparamos la salida con los medios especializados necesarios", han detallado los efectivos. Tras determinar que la salida reunía las condiciones de seguridad necesarias, inmovilizaron al accidentado en un tablero espinal y lo trasladaron hasta la ambulancia, "donde recibió atención médica adicional".

En el lugar también se encontraban agentes de la Policía Local de Teguise y de la Guardia Civil de Costa Teguise, quienes colaboraron en las labores de rescate.