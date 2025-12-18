Rescatan a dos migrantes del incendio que se sospecha "intencionado" en una vivienda abandonada en Arrecife
Según el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, los bomberos lograron salvar este jueves la vida de los ocupantes de la casa, ubicada en la calle La Inés, pese a la peligrosidad del fuego
Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han rescatado con vida en la mañana de este jueves a dos personas migrantes que okupaban una vivienda abandonada en la calle La Inés, en Arrecife, frente al centro de formación Microsistemas y en la trasera de la vía Manolo Millares, en el centro de la capital de Lanzarote.
El consorcio sospecha que el fuego ha sido "intencionado" y gracias a la intervención de los efectivos contraincendios y del cabo de guardia en ese momento lograron acceder al inmueble y sacar a las dos víctimas.
La situación era "bastante peligrosa por la gran cantidad de enseres en el interior de la casa", asegura el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa. Los moradores "no se habían dado cuenta del incendio y al final se les pudo salvar la vida y están bien", añade Espinosa.
Intervención en el mismo lugar en la noche del miércoles
La casa abandonada en la que han intevendido los bomberos en la calle La Inés es la misma en la que tuvieron que actuar los bomberos en la noche del miércoles tras ser alertados de un incendio a las 23.21 horas del miércoles.
Al llegar al lugar comprobaron que las llamas afectaban a basuras. Durante la inspección del lugar, hallaron a una persona con vida en su interior, que evacuaron. Posteriormente, terminaron de extinguir el incendio con agua a chorro y pulverizada.
- Detenidos dos hombres por intentar ocupar una vivienda en Lanzarote
- Arrecife inaugura este domingo la Casa de Papá Noel y Navilan retrasa su apertura a mañana
- Reabierta al tráfico la carretera entre Puerto Calero y Puerto del Carmen tras una rehabilitación integral
- Fuertes lluvias y viento por la borrasca Emilia dejan múltiples daños en Lanzarote con calles y viviendas anegadas
- El alcalde de Tinajo vuelve a compartir la Lotería de Navidad con todos los vecinos: los requisitos
- Rescatan a dos hombres italianos arrastrados por las olas en unas piscinas naturales de Lanzarote
- Empleo público en Lanzarote: Arrecife convoca una bolsa de operarios municipales
- Arrecife prohíbe aparcar en las zonas inundables ante la llegada de la borrasca Emilia: estas son las calles