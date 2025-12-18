Rescatan a dos migrantes del incendio que se sospecha "intencionado" en una vivienda abandonada en Arrecife

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han rescatado con vida en la mañana de este jueves a dos personas migrantes que okupaban una vivienda abandonada en la calle La Inés, en Arrecife, frente al centro de formación Microsistemas y en la trasera de la vía Manolo Millares, en el centro de la capital de Lanzarote.

El consorcio sospecha que el fuego ha sido "intencionado" y gracias a la intervención de los efectivos contraincendios y del cabo de guardia en ese momento lograron acceder al inmueble y sacar a las dos víctimas.

La situación era "bastante peligrosa por la gran cantidad de enseres en el interior de la casa", asegura el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa. Los moradores "no se habían dado cuenta del incendio y al final se les pudo salvar la vida y están bien", añade Espinosa.

Intervención en el mismo lugar en la noche del miércoles

La casa abandonada en la que han intevendido los bomberos en la calle La Inés es la misma en la que tuvieron que actuar los bomberos en la noche del miércoles tras ser alertados de un incendio a las 23.21 horas del miércoles.

Al llegar al lugar comprobaron que las llamas afectaban a basuras. Durante la inspección del lugar, hallaron a una persona con vida en su interior, que evacuaron. Posteriormente, terminaron de extinguir el incendio con agua a chorro y pulverizada.