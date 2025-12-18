Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un trabajador cae a un aljibe de ocho metros de profundidad en una obra de un hotel en construcción en Lanzarote

El accidente laboral ha tenido lugar en la mañana de este jueves en la localidad turística de Costa Teguise

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. / Cedida

La Provincia

La Provincia

Arrecife

Un trabajador se ha precipitado en la mañana de este jueves a un aljibe de unos ocho metros de profundidad en las obras de un hotel en construcción en la Avenida Islas Canarias, en la localidad turística de Costa Teguise, en Lanzarote, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias en Lanzarote.

Bomberos del ente han acudido al rescate del operario, que se quedó inconsciente.

El accidente laboral fue "bastante aparatoso". Según una médico de los servicios de emergencias destacados al lugar, "sus constantes vitales están bien y su estado de salud no reviste gravedad", asegura Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias.

Habrá ampliación.

