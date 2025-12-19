Arranca el proceso para renovar el pleno de la Cámara de Comercio de Lanzarote con la exposición del censo electoral

El proceso para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación ya está en marcha en toda España, incluida Canarias. El inicio oficial se produce tras la publicación, el pasado 4 de diciembre, de la correspondiente orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un paso imprescindible que da comienzo a un calendario electoral que se prolongará durante los próximos meses, ha informado este viernes la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.

Esta orden ministerial marca el arranque formal de los trámites necesarios para actualizar los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio, entidades clave en la representación y apoyo al tejido empresarial y al trabajo autónomo.

Publicación de la orden y primeros pasos del proceso

La norma publicada en el BOE establece el inicio del proceso electoral en todas las Cámaras de Comercio del país. Con ello, se activa un procedimiento reglado que culminará con la elección de nuevos plenos camerales, órganos en los que están representados los distintos sectores económicos.

El texto fija las bases generales del proceso y abre la puerta a las siguientes fases, que se desarrollarán bajo la supervisión de las administraciones competentes. En el caso del Archipiélago, el Gobierno de Canarias actúa como órgano tutelante de las Cámaras de Comercio del territorio.

Exposición pública del censo electoral

Uno de los hitos más relevantes de esta fase inicial es la exposición pública del censo electoral, que comienza este viernes, 19 de diciembre. A partir de esta fecha, todas las empresas y personas trabajadoras autónomas incluidas en el ámbito de cada Cámara pueden verificar que sus datos son correctos y completos.

Este trámite es fundamental tanto para quienes deseen presentar candidaturas como para garantizar el derecho al voto cuando se convoquen las elecciones. El periodo de exposición pública del censo permanecerá abierto hasta el 8 de enero.

En Canarias, cada Cámara gestiona este proceso de forma individual. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha habilitado un sistema de consulta online que permite a empresas y autónomos acceder a su información electoral de manera personalizada a través de su página web oficial:

Reclamaciones y revisión de datos

Si durante la consulta del censo se detectan errores u omisiones, las personas interesadas podrán presentar una reclamación siguiendo el modelo y las instrucciones facilitadas por cada Cámara de Comercio. El plazo para presentar estas reclamaciones permanecerá abierto hasta el 22 de enero.

Este periodo de revisión busca asegurar la máxima transparencia y fiabilidad del proceso, garantizando que el censo refleje fielmente la realidad del tejido empresarial.

Próximas fases y calendario previsto en Canarias

Una vez concluida la revisión del censo, corresponderá al Gobierno de Canarias publicar la resolución de convocatoria de elecciones. En ella se detallarán los plazos para la presentación de candidaturas y la fecha de las votaciones.

El anterior proceso electoral cameral en Canarias se inició en octubre de 2021 y finalizó en junio de 2022. Según las previsiones actuales, este nuevo procedimiento seguirá un calendario similar, por lo que la renovación de los plenos de las Cámaras de Comercio canarias podría completarse en el segundo trimestre de 2026.