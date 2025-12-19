El Cabildo de Lanzarote cede tres parcelas y 42 viviendas protegidas al ICAVI para familias con pocos recursos

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales en Lanzarote y en el conjunto de Canarias. En este contexto, el Cabildo de Lanzarote ha dado un paso relevante al aprobar este viernes en el pleno de la Corporación Insular la cesión gratuita al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) de tres parcelas de titularidad insular, así como de 42 viviendas protegidas ubicadas en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.

La decisión refuerza la estrategia pública para aumentar el parque de vivienda protegida y responder a una demanda residencial creciente, especialmente entre familias y jóvenes.

Suelo público para nuevas promociones de vivienda protegida

El acuerdo aprobado contempla la cesión de tres solares considerados aptos para la construcción de vivienda protegida de promoción pública. Estas parcelas permitirán al ICAVI avanzar en la planificación y ejecución de nuevas promociones residenciales en Lanzarote, una isla donde la disponibilidad de vivienda a precios asequibles es cada vez más limitada.

Uno de los solares se encuentra en la localidad de Uga, dentro del municipio de Yaiza. La parcela, delimitada por las calles La Revuelta, El Traspiés, La Brega y Joaquín Rodríguez, cuenta con una superficie catastral de 4.714 metros cuadrados y se destinará íntegramente a vivienda protegida de titularidad pública.

A esta cesión se suman dos parcelas en el municipio de Arrecife. La primera está situada en la calle Vicente Vila González número 31, con una superficie de 2.334 metros cuadrados. La segunda se localiza entre las calles Apolo, Doctor Gómez Ulla y Vicente Vila González, con una superficie total de 2.923 metros cuadrados. Ambas han sido declaradas adecuadas para la construcción de viviendas protegidas, lo que permitirá ampliar la oferta pública en la capital insular.

Una inversión orientada al acceso a la vivienda

Desde el Cabildo se subraya que esta actuación se enmarca en una política activa de uso del suelo público para fines sociales. El presidente de la institución insular, Oswaldo Betancort, ha señalado que la cesión de estas parcelas supone “un avance significativo para destinar suelo público a viviendas” y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Según ha indicado, el Cabildo ha realizado una inversión superior a los seis millones de euros, con el objetivo de facilitar que familias y jóvenes de Lanzarote puedan acceder a una vivienda digna y a precios asumibles. La medida se alinea con las estrategias impulsadas desde las administraciones públicas para contener el impacto del encarecimiento del mercado inmobiliario y del alquiler.

Oswaldo Betancort, en el pleno del Cabildo de Lanzarote, este viernes / La Provincia

Agilidad administrativa y alquiler asequible

El consejero insular de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, destacó durante el pleno que la cesión de los solares permitirá al ICAVI disponer de suelo finalista, un aspecto clave para agilizar los plazos de planificación y construcción de nuevas viviendas públicas. Según explicó, contar con parcelas listas para edificar facilita que las promociones puedan desarrollarse con mayor rapidez.

Jiménez subrayó además que esta actuación es fundamental para reforzar el alquiler asequible, una de las fórmulas prioritarias de las políticas públicas de vivienda en Canarias, y para ofrecer respuestas concretas a las personas y unidades familiares con mayores dificultades de acceso al mercado residencial.

Cesión de las 42 viviendas protegidas de Playa Blanca

En la misma sesión plenaria, el Cabildo aprobó también la cesión gratuita de la propiedad de las 42 viviendas protegidas de Playa Blanca al ICAVI. Este acuerdo da cumplimiento al Convenio Específico de Cooperación firmado entre la Corporación insular y el Gobierno de Canarias, y supone un paso decisivo para culminar un procedimiento administrativo iniciado con anterioridad.

Con esta cesión, el ICAVI asume plenamente la titularidad, gestión, conservación, mantenimiento y adjudicación de estas viviendas, que estarán destinadas al alquiler asequible. La gestión directa por parte del organismo autonómico garantiza que la adjudicación se realice conforme a la normativa vigente y a los criterios sociales establecidos para la vivienda protegida.

Seguridad jurídica y gestión especializada

Miguel Ángel Jiménez explicó que la aprobación plenaria era un trámite imprescindible para dotar a la operación de plena seguridad jurídica. La integración de estas viviendas en el parque autonómico permite, además, una gestión especializada y homogénea, ajustada a los procedimientos del ICAVI y supervisada por la administración autonómica.

Desde el Cabildo se destaca que este modelo favorece la transparencia en los procesos de adjudicación y asegura que las viviendas se destinen a quienes realmente cumplen los requisitos sociales y económicos.

Cooperación institucional ante un reto estructural

Para el presidente Oswaldo Betancort, estos acuerdos reflejan una forma de gobernar basada en la planificación, la cooperación entre administraciones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El responsable insular ha señalado que Lanzarote se sitúa como referente en Canarias al destinar vivienda pública específicamente al arrendamiento asequible para familias y trabajadores.