La 'Dorada Navidad reúne a cientos de mayores de Lanzarote y La Graciosa

Cientos de personas mayores de Lanzarote y La Graciosa se dieron cita este jueves en el Recinto Ferial de Arrecife para participar en la primera jornada de Dorada Navidad, un encuentro social y cultural que forma parte de la programación navideña impulsada por el Cabildo de Lanzarote. La iniciativa, dirigida específicamente a la población senior, convirtió este espacio en un punto de encuentro donde la música, el humor y la convivencia fueron los grandes protagonistas.

La actividad, celebrada el miércoles, tuvo una destacada acogida por parte del público asistente y marca el inicio de dos jornadas que, en conjunto, permitirán la participación de más de 2.000 personas mayores procedentes de distintos municipios de la isla y de La Graciosa.

Un espacio de encuentro pensado para las personas mayores

El evento ha sido organizado por el Cabildo de Lanzarote, a través del Área del Mayor y Relaciones Intergeneracionales, con la colaboración de SPEL-Turismo Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT). La producción técnica y logística corre a cargo de la empresa lanzaroteña Preventos Media.

La jornada se desarrolló en un ambiente cálido y accesible, diseñado para favorecer la participación y el bienestar de los asistentes. Mesas compartidas, una merienda con dulces tradicionales y una cuidada ambientación navideña contribuyeron a crear un clima de cercanía que facilitó la conversación, el reencuentro entre amistades y la creación de nuevos vínculos sociales.

Celebración del evento Dorada Navidad en el recinto ferial de Arrecife, el pasado jueves / La Provincia

Humor y música para celebrar la Navidad

El programa incluyó actuaciones que conectaron directamente con el público. Los humoristas Matías Alonso y Yanely Hernández ofrecieron un espectáculo participativo, basado en la cercanía y el humor cotidiano, que logró arrancar numerosas sonrisas entre los asistentes.

La música en directo llegó de la mano del grupo Fórmula V, una formación emblemática cuyo repertorio evocó recuerdos de distintas etapas de la vida de los presentes. Muchos de ellos no dudaron en acompañar las canciones con palmas, coros improvisados e incluso algunos pasos de baile, en una tarde marcada por la emoción y la nostalgia compartida.

El papel del Cabildo en las políticas para mayores

Durante la jornada, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de situar a las personas mayores en el centro de las políticas públicas. Según señaló, este tipo de iniciativas reflejan una forma de gobernar que reconoce el valor social de quienes han contribuido durante décadas al desarrollo de la isla.

Betancort recordó que la creación del Área del Mayor responde a un compromiso a largo plazo para impulsar programas y actividades que fomenten la participación activa de este colectivo, reconociendo su experiencia y su papel como transmisores de valores sociales y culturales.

Oswaldo Betancort se drigie a los mayores en el vvento Dorada Navidad en el recinto ferial de Arrecife, el pasado jueves / La Provincia

Envejecimiento activo y lucha contra la soledad

Por su parte, la consejera del Área del Mayor y Relaciones Intergeneracionales, Nori Machín, puso el acento en la necesidad de avanzar hacia un modelo de envejecimiento activo, alineado con las recomendaciones de organismos públicos y sociales. En este sentido, subrayó que las políticas dirigidas a las personas mayores deben ir más allá de la atención básica y promover su integración plena en la vida social.

Machín destacó que Dorada Navidad persigue también combatir la soledad no deseada, un fenómeno que se intensifica durante las fechas navideñas. Actividades como esta, explicó, animan a muchas personas mayores a salir de casa, reencontrarse con antiguas amistades y establecer nuevas relaciones en un entorno seguro y acogedor.

Este enfoque coincide con las líneas de trabajo promovidas por organismos como el IMSERSO y otras entidades públicas que fomentan el envejecimiento saludable y la participación social de las personas mayores (https://www.imserso.es).

Favorecer la cohesión social

A la primera jornada asistieron también la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, así como otros representantes insulares y municipales, que quisieron acompañar a los mayores en una cita que ya se ha consolidado como uno de los actos sociales destacados del calendario navideño.

Desde la institución insular se subraya que este tipo de encuentros refuerzan la cohesión social y favorecen la relación entre municipios, convirtiendo el evento en un espacio intermunicipal de convivencia para la población senior.

Segunda jornada en Arrecife

La segunda y última jornada de Dorada Navidad se celebrará este viernes, 19 de diciembre, nuevamente en el Recinto Ferial de Arrecife. Está previsto que mantenga el mismo formato y espíritu de la primera sesión, ofreciendo a los asistentes una tarde de celebración, música y compañía.