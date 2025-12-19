Las entradas a Montañas del Fuego financiarán proyectos estratégicos en Lanzarote

El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) dio luz verde a la actualización de tarifas y normas de aplicación de los precios privados de acceso, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

Esta aprobación supone la activación de Retorna, un innovador fondo de gestión con carácter finalista diseñado por el MET, que permitirá destinar cinco euros de cada entrada general de adulto a Montañas del Fuego -y 2,5 euros de cada entrada de menores- a financiar varios proyectos estratégicos de interés insular.

«Retorna transforma los beneficios que genera nuestra actividad en calidad de vida para Lanzarote y los lanzaroteños a través de la puesta en marcha de proyectos finalistas vinculados a la energía, el agua, la movilidad y el talento», señala el consejero de la entidad dependiente del Cabildo, Ángel Vázquez. «Además, promueve un cambio en la percepción del turista, pasando de ser un consumidor de recursos a un generador de los mismos».

Reunión, este jueves, del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. / LP/DLP

¿Qué es el programa Retorna y para qué sirve?

Retorna es un programa que nace tras analizar la evolución de las tarifas en los últimos años y proyectar distintos escenarios de futuro, y propone un modelo orientado a generar mayores recursos para acometer iniciativas y proyectos de impacto socioeconómico.

«Estamos ante un paso decisivo en la transformación del modelo turístico, el primer programa de Canarias que garantiza que una parte del valor generado por el turismo revierta de forma directa, estructural y finalista en la Isla». Un supuesto elaborado a partir de las visitas registradas en 2024 prevé dotar este fondo de gestión con 3,28 millones de euros durante 2026.

La actualización de precios no afectará a la población residente de la Isla ni tampoco a la cuenta de resultados

«Ayuntamientos, agentes turísticos y población residente se beneficiarán de una propuesta innovadora, que hará de Lanzarote un lugar mejor para vivir y un destino más atractivo, moderno, capacitado y sostenible».

Energías y becas a estudiantes

En esta primera fase, Retorna comienza a materializarse a través de medidas concretas alineadas con los ejes citados. Así, en el ámbito de la energía, impulsa proyectos de generación mediante instalaciones fotovoltaicas orientadas a producir un ahorro energético directo en la ciudadanía contribuyendo, al mismo tiempo, a la descongestión de la red eléctrica y al refuerzo de la posición de Lanzarote como destino turístico comprometido con la sostenibilidad. De forma complementaria, en el eje de talento, Retorna activa becas de formación orientadas a facilitar el acceso a mejores oportunidades profesionales, mejorar la empleabilidad y favorecer una mayor calidad de vida, vinculando el retorno del valor turístico al desarrollo de las personas que sostienen el territorio.

El informe sobre la recaudación anual de Retorna y la evolución de los proyectos vinculados se darán a conocer en el Consejo de Administración en el que se aprueben las cuentas de cada ejercicio.

El precio de entradas para residentes no sube

«Con la actualización aprobada este jueves dignificamos los espacios creados por César Manrique, mejoramos el posicionamiento y la competitividad de Lanzarote frente a otros destinos similares y nos alineamos con los Estatutos de la Entidad, al destinar recursos a medidas transformadoras que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de la isla», explicó Vázquez.

La actualización de precios no afectará a la población residente en la isla, ni tampoco a la cuenta de resultados de la restauración.