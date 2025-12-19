La música tradicional protagoniza la Navidad en Arrecife con el concierto de Los Campesinos

La programación cultural de Navidad en Arrecife continúa desarrollándose con una destacada presencia de la música y las tradiciones de Canarias. Este jueves por la noche, el salón de actos de la sociedad La Democracia registró un lleno absoluto con la actuación del grupo folclórico Los Campesinos, que presentó su espectáculo Navidad Canaria ante un público entregado.

El concierto forma parte de la agenda de actividades impulsada por el Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Actos y Eventos, que apuesta estas fechas por dar protagonismo a los grupos y expresiones culturales del Archipiélago.

Una apuesta municipal por la cultura canaria

La actuación se enmarca dentro de la amplia programación navideña diseñada por el consistorio capitalino, bajo la coordinación de la Concejalía de Actos y Eventos, dirigida por el concejal Óscar López. Esta línea de trabajo busca reforzar la presencia de propuestas culturales vinculadas a la identidad insular, especialmente durante unas fechas de gran afluencia de público.

Al concierto asistieron el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el propio concejal responsable del área, que acompañaron al público en una velada centrada en las tradiciones musicales de Lanzarote.

Toda la información sobre la programación navideña puede consultarse en la web oficial del Ayuntamiento de Arrecife.

Los Campesinos y la Navidad desde la identidad insular

Bajo el lema “Campesino de corazón”, Los Campesinos ofrecieron un repertorio que conectó el espíritu navideño con la memoria colectiva y la identidad cultural de Lanzarote. El concierto recorrió sonidos y letras que evocan la vida cotidiana, las costumbres populares y el legado transmitido de generación en generación.

El grupo, con una larga trayectoria en la defensa y difusión del folclore insular, logró una respuesta muy positiva por parte del público, que siguió con atención una propuesta musical cargada de simbolismo y referencias a la Navidad canaria.

Continuidad de la programación cultural

La oferta musical navideña en Arrecife no se detiene con esta actuación. Para la noche de este viernes 19 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, está previsto el concierto de la Asociación Parranda Marinera de Buches, también dentro de la programación municipal.

Esta formación ofrecerá un repertorio de marcado carácter tradicional, con piezas emblemáticas como Adiós, mi barco velero, Chiquilla mía, Hombre de la mar, La batea, Niña bonita, Querida Lola, Vals marinero e Isa marinera. Un conjunto de canciones que remiten directamente a la esencia marinera de Arrecife y a su histórica relación con el puerto, el mar y las salinas.

Tradición, música y participación ciudadana

La programación navideña diseñada por el Ayuntamiento de Arrecife busca combinar participación ciudadana, tradición y cultura, reforzando el papel de la música popular como elemento de cohesión social. La presencia de grupos locales y de asociaciones culturales pone en valor el patrimonio inmaterial de la isla y acerca estas expresiones a públicos de todas las edades.

Desde el consistorio se subraya que este tipo de iniciativas contribuyen a mantener vivas las tradiciones y a consolidar a Arrecife como un espacio de encuentro cultural durante las fiestas.