Un paso clave para la nueva tubería submarina que suministrará de agua potable a La Graciosa

El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias han dado un paso decisivo para garantizar el suministro de agua potable a La Graciosa, una infraestructura esencial para la vida cotidiana y el desarrollo de la isla. El avance se produce tras la publicación, este viernes, 19 de diciembre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de la resolución que inicia el trámite de información pública para la concesión del dominio público marítimo-terrestre necesario para instalar una nueva tubería submarina, que sustituirá a la actual, en un estado avanzado de deterioro.

Este procedimiento administrativo, impulsado por la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, permitirá al Cabildo obtener una concesión por un periodo de 50 años, un requisito imprescindible para poder licitar y ejecutar las obras.

Un paso administrativo clave para una infraestructura estratégica

La resolución publicada en el BOC supone el arranque formal de una fase obligatoria dentro del proceso administrativo. Con ella, se abre un plazo de 20 días para que la ciudadanía y las entidades interesadas puedan presentar alegaciones, observaciones o consultas relacionadas con el proyecto.

Domingo Cejas (i), Manuel Miranda y Oswaldo Betancort, en una reunión en el Cabildo de Lanzarote en una imagen de archivo / La Provincia

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha valorado este avance como un “salto cualitativo” desde el punto de vista administrativo. La sustitución de la actual conducción es considerada prioritaria debido a las graves deficiencias acumuladas tras años sin un mantenimiento adecuado.

La relevancia de esta actuación quedó patente durante la crisis hídrica del verano de 2022, cuando La Graciosa sufrió continuos cortes en el suministro de agua potable, una situación que afectó de forma directa a la población residente y a la actividad económica.

El recuerdo de la crisis hídrica de 2022

Aquel episodio marcó un antes y un después en la gestión del abastecimiento de agua en la octava isla. Durante semanas, los vecinos tuvieron que recurrir al agua de mar para tareas básicas, como la higiene personal o la limpieza doméstica, una imagen que aún permanece en la memoria colectiva.

Desde el Cabildo se subraya que la actual tubería submarina fue un factor determinante en aquella emergencia, al no poder garantizar un suministro estable. La nueva infraestructura busca evitar que una situación similar vuelva a repetirse y acercar a La Graciosa a estándares de suministro propios del siglo XXI.

Implicación del Gobierno de Canarias en el proyecto

El Gobierno de Canarias desempeña un papel central en este proceso. El director general de Aguas, José García Leal, ha expresado su compromiso con un proyecto que se inició en la anterior legislatura y que ahora se retoma con el objetivo de hacerlo realidad dentro del actual mandato.

Desde el Ejecutivo autonómico se destaca la importancia de esta actuación para asegurar la continuidad del servicio entre Lanzarote y La Graciosa, reforzando la resiliencia del sistema de abastecimiento en un territorio especialmente sensible por su condición insular.

Alcance del proyecto de la nueva tubería submarina

El proyecto se centra en el tramo submarino de la conducción, así como en los tramos terrestres situados dentro del dominio público marítimo-terrestre, tanto en Lanzarote como en La Graciosa. Esta intervención permitirá renovar por completo una infraestructura considerada estratégica para garantizar el suministro de agua potable de forma segura, estable y continuada.

El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, ha señalado que este avance se enmarca en la hoja de ruta definida tras la declaración de la emergencia hídrica, permitiendo desbloquear una actuación prioritaria para mejorar la fiabilidad del sistema.

Consulta pública y acceso a la documentación

Durante el periodo de información pública, la documentación completa del proyecto estará disponible para su consulta tanto de forma telemática como presencial. Según recoge la resolución, los documentos pueden revisarse a través de la web de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, así como en sus dependencias oficiales.

Esta fase busca garantizar la transparencia del procedimiento y la participación de la ciudadanía en una actuación que tendrá un impacto directo en el futuro de La Graciosa.

Próximos pasos hasta la ejecución de las obras

Una vez concluido el plazo de alegaciones y resueltas las observaciones presentadas, se procederá al otorgamiento definitivo de la concesión del dominio público por 50 años. Este trámite será determinante para poder iniciar la licitación y ejecución de las obras de la nueva tubería submarina.

Desde el Cabildo de Lanzarote se insiste en que esta actuación es clave para garantizar un derecho básico como el acceso al agua potable y para reforzar la calidad de vida de los residentes en La Graciosa, una isla que aspira a contar con infraestructuras acordes a sus necesidades actuales y futuras.