Ni playa ni capital: el pueblo de Lanzarote que está entre los más bonitos del país

Los pueblos de Canarias son sinónimo de encanto, historia y paisajes únicos. Muchas de sus localidades han logrado un importante reconocimiento internacional y, aunque Gran Canaria y Tenerife suelen acaparar protagonismo, otras islas también brillan con luz propia. Es el caso de Lanzarote, donde un municipio ha logrado colarse en la prestigiosa lista de los pueblos más bonitos de España elaborada por National Geographic.

Haría, un oasis en el norte de Lanzarote

El pueblo elegido es Haría, una localidad situada en la zona norte de Lanzarote que destaca por un rasgo poco habitual en la isla: su microclima especial, responsable de que sus tierras sean las más verdes del territorio insular. Este entorno singular ha llevado a que, en distintas ocasiones, Haría sea señalado también como uno de los mejores pueblos para viajar en verano.

Naturaleza y endemismos únicos

Uno de los grandes valores de Haría es su flora, caracterizada por la presencia de endemismos conocidos, que convierten al municipio en un enclave privilegiado para los amantes de la naturaleza. El contraste entre el verde del valle y el paisaje volcánico que lo rodea refuerza su atractivo visual y turístico.

Qué ver y qué hacer en Haría

Además de su entorno natural, Haría ofrece una amplia variedad de lugares y experiencias que justifican su reconocimiento internacional:

Casa Museo de César Manrique : construida por el propio César Manrique para convertirla en su vivienda principal, es uno de los espacios culturales más emblemáticos del municipio.

: construida por el propio para convertirla en su vivienda principal, es uno de los espacios culturales más emblemáticos del municipio. El Mercadillo de Haría : cada sábado por la mañana , la plaza del pueblo se llena de puestos de frutas, verduras y productos artesanos , convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible.

: cada , la plaza del pueblo se llena de puestos de , convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible. Cueva de los Verdes : uno de los lugares más famosos de Lanzarote, situado a solo 10 minutos de Haría .

: uno de los lugares más famosos de Lanzarote, situado a . Jameos del Agua : otro icono creado por César Manrique, localizado a pocos kilómetros del municipio.

: otro icono creado por César Manrique, localizado a pocos kilómetros del municipio. Mirador del Río: definido en muchos portales como una espectacular construcción, se encuentra a menos de 10 kilómetros al norte de Haría y ofrece una de las vistas más impresionantes del archipiélago.

Un reconocimiento que refuerza su atractivo

La mención de National Geographic confirma lo que muchos viajeros ya sabían: Haría es uno de los grandes tesoros de Lanzarote y de Canarias, un pueblo que combina paisaje, cultura y tradición y que se consolida como un destino imprescindible dentro y fuera de España.