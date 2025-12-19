La Policía Local de Tías actúa en una granja sin permisos tras una denuncia por malos cuidados de los animales
Los agentes intervinieron en las instalaciones por carecer de autorizaciones administrativas, tras la denuncia de Ademal Lanzarote, constatando deficiencias en el cuidado y mantenimiento de los animales
La Policía Local de Tías ha llevado a cabo una intervención en una granja que carecía de las autorizaciones administrativas necesarias, tras una denuncia presentada por la asociación Ademal Lanzarote. La actuación se desarrolló en coordinación con el área de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Tías y permitió constatar diversas deficiencias relacionadas con el cuidado y mantenimiento de los animales.
La intervención tuvo lugar esta semana y forma parte de las actuaciones habituales de control y supervisión que realizan los cuerpos de seguridad y los servicios municipales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal y control sanitario.
Deficiencias detectadas en la explotación
Durante la visita a la granja, los agentes y técnicos municipales observaron circunstancias que no se ajustaban a los estándares recomendados en cuanto a bienestar animal. Según el informe técnico, la explotación presentaba carencias en la gestión y supervisión de los animales, lo que podría derivar en riesgos sanitarios o problemas para su bienestar.
En el recinto se encontraban perros, gallinas, patos, pavos, ovejas y corderos, una diversidad de especies que requiere condiciones específicas de alojamiento, higiene y control veterinario. La ausencia de permisos administrativos agravaba la situación, al no existir constancia oficial de que la actividad cumpliera con los requisitos legales exigidos.
Actuación coordinada tras una denuncia ciudadana
La intervención fue posible gracias a la denuncia registrada en el Ayuntamiento por Ademal Lanzarote, una asociación dedicada a la defensa y protección de los animales. A partir de esta comunicación, se activó el protocolo municipal, con la participación de la Policía Local y del área de Bienestar Animal.
El procedimiento administrativo y las diligencias practicadas han sido remitidos a la autoridad judicial, que será la encargada de determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos detectados.
Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y del trabajo conjunto con asociaciones especializadas para detectar situaciones que puedan afectar a la salud pública y al bienestar de los animales.
Otras actuaciones recientes de la Policía Local
Además de esta intervención, la Policía Local de Tías ha desarrollado en los últimos días otras actuaciones relevantes en el municipio. Entre ellas, destacan varias intervenciones en accidentes de tráfico, con la imputación de un conductor por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Asimismo, los agentes actuaron en un caso de usurpación de inmuebles, imputando a una persona por ocupar una finca sin contar con la debida autorización legal.
