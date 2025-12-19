Rescatan a un submarinista en Lanzarote

Un hombre de 40 años tuvo que ser trasladado este jueves, 19 de diciembre, al Hospital Doctor José Molina Orosa tras ser rescatado del mar en la zona de Playa Chica, en el municipio de Tías, Lanzarote, con síntomas de ahogamiento. El incidente se produjo a las 11:07 horas, momento en el que se activaron los servicios de emergencia a través del número de emergencias CECOES 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La alerta fue recibida por el centro coordinador informando que un submarinista había sido sacado del agua y mostraba signos evidentes de dificultad respiratoria compatibles con ahogamiento. De forma inmediata, se movilizaron los recursos de emergencia más próximos para prestar asistencia urgente en la costa.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Los socorristas presentes en la zona de baño también intervinieron en la atención inicial, colaborando con los equipos sanitarios en el rescate y estabilización del afectado.

Estado de salud y traslado hospitalario

Según la valoración inicial proporcionada por el personal sanitario, el hombre presentaba síntomas moderados de ahogamiento, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde recibió atención especializada.

El operativo incluyó también la participación de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Tías, quienes colaboraron en la coordinación del dispositivo de emergencia y aseguraron la zona para permitir la intervención de los sanitarios y el acceso de las ambulancias.