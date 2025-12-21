Consumo
El Cabildo de Lanzarote crea un bono para apoyar el consumo de pescado y mariscos
La campaña se destina a personas y familias con pocos recursos, que contarán con hasta 50 euros y descuentos de hasta el 25% si compran en locales adheridos de la Isla y La Graciosa
P. L. D.
El Pleno del Cabildo de Lanzarote celebrado aprobó el viernes la creación del programa Bono Consume Pescado de Lanzarote y La Graciosa, tras sacar adelante una moción presentada por el consejero Comercio, Armando Santana.
El bono irá destinado específicamente a las familias más vulnerables de Lanzarote y La Graciosa, identificadas actualmente mediante un completo seguimiento realizado por el Cabildo, basado en los registros del Área de Bienestar e Inclusión. La iniciativa tiene como objetivo incentivar el consumo de pescado y marisco fresco de proximidad, reforzar el sector pesquero artesanal, dinamizar las pescaderías y mercados municipales y contribuir a una mejora de la alimentación de la población insular, en un contexto en el que Canarias se sitúa como la comunidad autónoma con menor consumo de pescado a nivel estatal.
El consejero Armando Santana afirma que el Bono Consume Pescado de Lanzarote y La Graciosa «nace para dar respuesta a una realidad evidente: el descenso del consumo de pescado y las dificultades que atraviesa el sector pesquero y el comercio de proximidad». Santana ha manifestado que «un incentivo económico sencillo puede marcar la diferencia».
El programa contempla la puesta en marcha de un sistema de bonos destinado a las familias más vulnerables, con descuentos directos en la compra de pescado y marisco fresco en establecimientos adheridos de ambas islas. Entre las medidas previstas se incluye un bono individual de hasta 50 euros por persona, descuentos de hasta el 25% por compra, límites semanales, así como la posibilidad de utilizar bonos digitales o físicos mediante código QR, con un periodo de validez determinado.
Podrán adherirse voluntariamente pescaderías tradicionales, mercados municipales, pescadores, puntos de primera venta y comercios locales de proximidad, garantizando un sistema de control, trazabilidad y seguimiento del programa.
Ahora, el Cabildo habilitará una partida económica específica para financiar esta iniciativa y realizará campañas informativas para dar a conocer su funcionamiento, los establecimientos participantes y los beneficios nutricionales del consumo de pescado fresco. Asimismo, se elaborará un informe de evaluación que permitirá valorar su continuidad o ampliación en función de los resultados.
