El Cabildo de Lanzarote abre en la Casa Grande una exposición arqueológica sobre la vida bajo El Jable
La muestra de Patrimonio Histórico 'Fiquinineo - Peña de las Cucharas' enseña el patrimonio arqueológico de la isla a través de piezas y recursos audiovisuales
La Casa Grande (en calle Fajardo, 5, en Arrecife) acoge desde el pasado viernes, 19 de noviembre, una nueva propuesta cultural centrada en el patrimonio arqueológico de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio de Patrimonio Histórico, ha inaugurado la exposición Fiquinineo - Peña de las Cucharas. Una cultura insular bajo El Jable, una muestra audiovisual que invita a conocer cómo se desarrollaba la vida cotidiana de las antiguas comunidades de la isla.
La iniciativa reúne el resultado de décadas de investigaciones arqueológicas, con el objetivo de acercar ese conocimiento tanto a la población local como a quienes visitan Lanzarote. La exposición está financiada mediante fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y recursos propios de la Corporación insular.
Un recorrido por la historia bajo El Jable
La muestra propone un viaje didáctico por el pasado insular, poniendo el foco en el entorno de El Jable, un espacio clave para comprender la adaptación humana al medio natural de Lanzarote. A lo largo del recorrido, el público puede observar piezas arqueológicas localizadas en diferentes campañas de excavación, contextualizadas mediante paneles interpretativos.
El discurso expositivo se apoya también en recursos audiovisuales, como proyecciones, videomapping y grabaciones, que facilitan la comprensión de los modos de vida tradicionales y del valor histórico de los hallazgos. Todo ello se presenta de forma accesible, con un lenguaje claro y pensado para públicos de todas las edades.
Patrimonio al alcance de la ciudadanía
Desde el Cabildo se subraya que la exposición busca poner en valor el patrimonio histórico insular, reforzando el vínculo entre la ciudadanía y su pasado. La iniciativa se enmarca en las políticas públicas de conservación y divulgación cultural impulsadas desde la institución insular.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha destacado que este tipo de proyectos permiten comprender mejor la profundidad histórica de Lanzarote y la forma en que generaciones anteriores se relacionaron con su entorno.
Horarios de la exposición
El acceso a Fiquinineo - Peña de las Cucharas es libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas, en la Casa Grande.
Esta nueva exposición refuerza la apuesta institucional por la divulgación del patrimonio arqueológico como herramienta para conocer y preservar la identidad cultural de Lanzarote.
