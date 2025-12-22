La Casa de la Cultura Benito Pérez Armas alarga otro año su reforma

El Gobierno de Canarias amplía el plazo de ejecución del proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, un inmueble de alto valor patrimonial situado en Yaiza, cuya actuación cuenta con una subvención directa de 897.128,10 euros concedida al Ayuntamiento en diciembre de 2023.

La medida se formaliza mediante una orden de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y supone la segunda modificación de los plazos inicialmente establecidos, fijando como nueva fecha límite para la finalización de las obras el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, el plazo máximo para la justificación de la subvención queda establecido hasta el 28 de febrero de 2027, de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica que regula el régimen general de subvenciones públicas.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, señaló que “esta inversión responde al compromiso del Ejecutivo canario de la protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural de las islas”. En este sentido subrayó que “la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas supone un enclave de primer orden en la vida social y cultural de Yaiza y de Lanzarote”.

El inmueble objeto de la actuación se encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que exige que cualquier intervención se desarrolle con especial rigor técnico y con pleno respeto a los criterios de conservación y protección del patrimonio histórico establecidos. En este contexto, la ampliación del calendario tiene como finalidad garantizar que la ejecución de la obra se realice conforme a las exigencias técnicas, patrimoniales y administrativas que conlleva una intervención de estas características.

“Desde el Gobierno de Canarias actuamos con responsabilidad institucional para facilitar que las actuaciones financiadas con fondos públicos puedan ejecutarse correctamente, especialmente cuando afectan a bienes patrimoniales de alto valor, sin perder de vista la necesidad de que los proyectos se desarrollen conforme a los plazos y compromisos adquiridos”, afirmó la consejera.

La modificación del calendario no altera el objeto ni la finalidad de la subvención, que sigue siendo la rehabilitación y puesta en valor de la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, y subrayó la importancia de que la inversión pública se traduzca en resultados efectivos para la ciudadanía.