Los escolares de Arrecife llevan la Navidad a los árboles de sus barrios con adornos reciclados

La Navidad se vive este año en Arrecife también desde las aulas y los espacios públicos. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Arrecife ha concluido la actividad Decora tu árbol, una propuesta educativa incluida en la programación navideña municipal que ha contado con la participación de todos los centros escolares del municipio.

La iniciativa ha implicado al alumnado de Educación Infantil y Primaria, que ha elaborado adornos navideños utilizando materiales reciclados, los cuales ya decoran distintos árboles repartidos por los barrios de la capital lanzaroteña. Con esta acción, las calles de Arrecife se llenan de color y creatividad, al tiempo que se refuerza el mensaje de cuidado del entorno y reutilización de recursos.

Participación de todos los centros educativos

La actividad se desarrolló entre los días 15 y 19 de diciembre y contó con la implicación de los nueve Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del municipio: Adolfo Topham, Antonio Zerolo, Argana Alta, Benito Méndez, Capellanía, La Destila, Los Geranios, Nieves Toledo y Titerroy, además del Centro de Educación Obligatoria (CEO) Argana.

Escolares de Arrecife decoran los árboles de sus barrios / La Provincia

Cada centro educativo fue asignado a un árbol concreto de su entorno más cercano. Allí, el alumnado colocó las decoraciones creadas previamente en el aula, integrando así el trabajo escolar con la vida cotidiana del barrio.

Educación en valores y sostenibilidad

Más allá del componente festivo, ‘Decora tu árbol’ persigue un claro objetivo pedagógico. Durante el proceso de creación, los escolares trabajaron valores como la creatividad, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente, aprendiendo a reutilizar materiales y a reflexionar sobre el impacto de los residuos.

Esta actividad conecta con los principios de la educación ambiental y el aprendizaje activo, alineados con las recomendaciones de organismos públicos y educativos. Iniciativas de este tipo refuerzan la conciencia ecológica desde edades tempranas y fomentan el cuidado de los espacios comunes.

Una Navidad que sale a la calle

La concejala de Educación, Abigail González, ha señalado que esta propuesta permite “unir educación, sostenibilidad y participación ciudadana”, destacando que el alumnado no solo decora su barrio, sino que también interioriza la importancia de cuidar el entorno urbano.

González ha agradecido especialmente la implicación del profesorado, los equipos directivos y el alumnado, subrayando que este tipo de actividades hacen que la Navidad “se viva en las aulas y también en la calle”, reforzando el sentimiento de comunidad.

Impulso a la participación ciudadana

Desde el Ayuntamiento se valora positivamente el impacto de esta iniciativa, que contribuye a embellecer los barrios y a fortalecer el vínculo entre los centros educativos y su entorno. La acción se suma a otras propuestas municipales orientadas a promover una Navidad participativa y cercana.

Con acciones como esta, Arrecife apuesta por una Navidad que combina tradición, aprendizaje y compromiso con el entorno.