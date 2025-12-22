Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Festival del Silencio de Arrecife premia a las mejores estatuas humanas en su primera edición

El certamen del Festival del Silencio premió a 'El árbol de los deseos', de Aleix Grau Armenteros, como la propuesta más votada por el público, con un evento que dinamizó el centro de Arrecife

Certamen de Estatuas Humanas en Arrecife (Lanzarote)

Certamen de Estatuas Humanas en Arrecife (Lanzarote)

Galardonados I Festival del Silencio / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

Arrecife ha vivido un fin de semana diferente marcado por el arte callejero, la expresión corporal y el silencio como lenguaje artístico. La capital lanzaroteña cerró este domingo la primera edición del Festival del Silencio, una propuesta cultural celebrada en la Calle Real que ha logrado una notable respuesta del público y que ya apunta a convertirse en una cita habitual dentro del programa navideño del municipio.

El evento incluyó el I Certamen Internacional de Estatuas Humanas, en el que participaron 17 artistas procedentes de distintos países y que convirtió el centro de la ciudad en un escenario al aire libre. Durante dos jornadas consecutivas, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un recorrido artístico basado en el mimo, el teatro gestual y la interpretación sin palabras, una disciplina que conecta directamente con el espectador a través de la emoción y la observación.

Galardonados I Festival del Silencio

Galardonados I Festival del Silencio / La Provincia

'El árbol de los deseos', ganador del certamen

El primer premio del certamen fue para El árbol de los deseos, una creación del artista Aleix Grau Armenteros, que logró captar la atención del público gracias a una puesta en escena cargada de simbolismo y sensibilidad. La propuesta fue la más votada por los asistentes, que tuvieron un papel activo en la elección de los galardones.

El segundo premio recayó en Inspiración, de la artista Marta Llopart Estrems, mientras que el tercer premio fue compartido tras un empate en las votaciones populares entre Centauro, de Jorge Omar Balmaseda Rojas, y Gaudí, obra de Dan Borràs Viaplana.

Galardonados I Festival del Silencio

Galardonados I Festival del Silencio / La Provincia

Los premios económicos ascendieron a 300 euros para el primer clasificado, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercer puesto, repartido entre los dos artistas empatados.

Entrega de premios

La entrega de galardones contó con la presencia de varios miembros del grupo de gobierno municipal. El teniente de alcalde y concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, Echedey Eugenio, fue el encargado de entregar el primer premio. El segundo fue concedido por el concejal de Juventud, Mayores y Vivienda, Rosmen Quevedo, mientras que el tercero lo entregó el concejal de Limpieza y Bienestar Animal, Jacobo Lemes.

Durante el acto, Eugenio destacó la implicación de los artistas participantes y el papel fundamental del público, que no solo asistió como espectador, sino que interactuó y participó activamente en las votaciones. También subrayó el valor del arte urbano como herramienta para dinamizar la ciudad y acercar la cultura a todos los públicos.

Galardonados I Festival del Silencio

Galardonados I Festival del Silencio / La Provincia

La Calle Real, escenario cultural al aire libre

El Festival del Silencio reunió a 17 artistas internacionales, que durante dos tardes transformaron la Calle Real en un espacio de encuentro cultural. Las estatuas humanas, caracterizadas por su inmovilidad y precisión gestual, despertaron la curiosidad y el asombro de personas de todas las edades, generando una experiencia compartida entre intérpretes y público.

Este tipo de iniciativas se enmarca dentro de las tendencias actuales de cultura accesible y participativa, muy presentes en ciudades que apuestan por revitalizar sus centros urbanos mediante actividades culturales abiertas.

El público disfrutó e interactuó con las estatuas

El público disfrutó e interactuó con las estatuas / La Provincia

Desde el Ayuntamiento de Arrecife se valora de forma positiva la acogida del festival, que ha demostrado el interés del público por propuestas culturales innovadoras, especialmente en fechas señaladas como la Navidad. La organización no descarta que el Festival del Silencio tenga continuidad en próximas ediciones y se consolide como una de las actividades culturales más singulares del calendario local.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa se suma a otras acciones municipales orientadas a dinamizar el comercio y la vida social del centro urbano, apostando por un modelo de ciudad viva y culturalmente activa. Más información sobre la programación cultural municipal puede consultarse en la web oficial del Ayuntamiento de Arrecife.

TEMAS

