Lanzarote reparte suerte con un tercer y quinto premios de la Lotería de Navidad: “¡La Virgen de Yaiza siempre remedia!
Bazar Montse, en el pueblo de Yaiza, vende un décimo del tercer premio 90693 y otro del quinto 77715, ambos boletos emitidos por máquina. En total, 56.000 euros
La Lotería de Navidad ha llevado la suerte de nuevo al sur de Lanzarote. Bazar Montse, ubicado en el pueblo de Yaiza, ha vendido un décimo del tercer premio 90693 y otro décimo de uno de los quintos premios: 77715. Ambos boletos han sido emitidos por máquina. Aquí puedes comprobar los números premiados de la Lotería de Navidad.
En total la Lotería de Navidad ha dejado 56.000 euros en Lanzarote, una isla en la que el Gordo y el resto de premios han pasado de largo, como en el resto Canarias. El sorteo de este año ha sido muy 'agarrado' con Lanzarote.
Los volcanes y la Virgen de Los Remedios dan suerte
Bazar Montse abrió en 2016 y desde entonces ha dado seis premios del sorteo de la Lotería de Navidad y dos en la del Niño, todos en menos de una década.
Montse de la Cruz, que regenta el negocio, y su hijo Ricardo Ramos se muestran "muy contentos" por haber contribuido un año más a repartir fortuna en Lanzarote.
