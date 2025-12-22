Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzarote reparte suerte con un tercer y quinto premios de la Lotería de Navidad: "¡La Virgen de Yaiza siempre remedia!

Bazar Montse, en el pueblo de Yaiza, vende un décimo del tercer premio 90693 y otro del quinto 77715, ambos boletos emitidos por máquina. En total, 56.000 euros

Celebración en el Bazar Montse en Yaiza, un tercer y quinto premio

Celebración en el Bazar Montse en Yaiza, un tercer y quinto premio

Aránzazu Fernández

Aránzazu Fernández

Yaiza

La Lotería de Navidad ha llevado la suerte de nuevo al sur de Lanzarote. Bazar Montse, ubicado en el pueblo de Yaiza, ha vendido un décimo del tercer premio 90693 y otro décimo de uno de los quintos premios: 77715. Ambos boletos han sido emitidos por máquina. Aquí puedes comprobar los números premiados de la Lotería de Navidad.

En total la Lotería de Navidad ha dejado 56.000 euros en Lanzarote, una isla en la que el Gordo y el resto de premios han pasado de largo, como en el resto Canarias. El sorteo de este año ha sido muy 'agarrado' con Lanzarote.

Los volcanes y la Virgen de Los Remedios dan suerte

Bazar Montse abrió en 2016 y desde entonces ha dado seis premios del sorteo de la Lotería de Navidad y dos en la del Niño, todos en menos de una década.

Montse de la Cruz, que regenta el negocio, y su hijo Ricardo Ramos se muestran "muy contentos" por haber contribuido un año más a repartir fortuna en Lanzarote.

Bazar Montse, en el pueblo de Yaiza

El Bazar Montse está en la calle Vista de Yaiza, 5.

"Los premios de la Lotería de Navidad, de carrerilla"

“Te podía decir los premios que hemos dado de carrerilla, pero cada vez me cuesta más”, asegura Ricardo tras haber dado este 2025 un tercero y un quinto premio de la Lotería de Navidad.

En opinión de Ricardo hay varios motivos por los que la Lotería de Navidad los ha agraciado de nuevo: “La iglesia de Los Remedios [patrona del municipio de Yaiza, está a unos pocos metros de Bazar Montse] y los volcanes de Timanfaya... es por lo que tenemos tanta suerte porque no es normal que en un sitio tan pequeño venda tantos premios en tan pocos años que llevamos abiertos. Estamos supercontentos y agradecidos”.

Otros dos premios en un mismo año

En el sorteo de la Lotería de Navidad del año 2018, Bazar Montse vendió un décimo del Gordo (03347) y otro del tercer premio (04211).

Y en el sorteo de este lunes, 22 de diciembre, han vuelto a hacer doblete con un tercer y un quinto premio de la Lotería de Navidad.

El establecimiento Bazar Montse se ubica en la calle Vista de Yaiza, 5. Es la vía que atraviesa el pueblo y los clientes son trabajadores del municipio y turistas.

“¡La Virgen siempre remedia!”

María José González, trabajadora de limpieza en playas y costas de Lanzarote en uno de los convenios del Cabildo Insular, es clienta habitual de Bazar Montse, aunque hasta ahora no se ha llevado ningún premio.

Le parece “maravilloso” que Bazar Montse haya llevado la felicidad otra vez “en tan poco tiempo”. Entre bromas asegura que “será la Virgen de los Remedios la que le trae tanta surte. ¡La Virgen siempre remedia!”, subraya con un rostro sonriente.

Ricardo Ramos muestra los carteles del tercer y quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en Bazar Montse, en Yaiza

Ricardo Ramos muestra los carteles del tercer y quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en Bazar Montse, en Yaiza / A. F.

La operaria de playas, residente en Tahiche (municipio de Teguise), destaca la belleza paisajística de Yaiza que cautiva cada año a miles de turistas: “Es uno de los pueblos más bonitos de Lanzarote”. Y también uno de los más agraciados en el sorteo de la Lotería de Navidad.

Los premios de Bazar Montse en las loterías de Navidad y El Niño

En tan solo nueve años, Bazar Montse ha entregado ocho premios de las loterías de Navidad y El Niño.

El listado de premios es el siguiente:

Lotería de Navidad

  • 2018: Gordo (03347) y un tercer premio (04211)
  • 2021: un cuarto premio (42833)
  • 2023: Gordo (88008)
  • 2025: un tercer ( 90693) y un quinto premio (77715)

Lotería de El Niño

  • 2022: segundo premio (44469)
  • 2025: tercer premio (66777)

TEMAS

