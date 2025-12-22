Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teguise premia la creatividad y la tradición en el Concurso de Belenes 2025: estos son los ganadores

En la edición de este año se presentaron un total de ocho belenes, distribuidos en dos categorías: hogares particulares y asociaciones de vecinos o centros socioculturales

Teguise entrega los premios del Concurso de Belenes 2025

Teguise entrega los premios del Concurso de Belenes 2025 / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El municipio de Teguise ya conoce a los ganadores del Concurso de Belenes 2025, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Teguise, a través del Área de Cultura y Festejos, que cada Navidad busca mantener vivas las tradiciones y fomentar la participación ciudadana. El certamen reconoce el trabajo, la creatividad y el arraigo cultural de los hogares y colectivos que elaboran belenes en distintos puntos del municipio.

El fallo fue emitido tras la reunión del jurado celebrada el viernes 19 de diciembre en las dependencias municipales del Departamento de Cultura y Festejos. El jurado estuvo formado por Carmen Rosa Ramón Villalba, Iván Felipe Machín y Francisco Hernández Delgado, con la participación de Norberto de León Luzardo, auxiliar administrativo del área, como secretario.

Ocho belenes participantes en esta edición

En la edición de 2025 se presentaron un total de ocho belenes, distribuidos en dos categorías: hogares particulares y asociaciones de vecinos o centros socioculturales. Concretamente, seis propuestas correspondieron a viviendas privadas y dos a colectivos vecinales y espacios socioculturales del municipio.

Según informó el Ayuntamiento, todos los belenes inscritos cumplían con los requisitos y medidas recogidos en las bases del concurso, lo que permitió al jurado centrarse en la valoración artística, la originalidad y el respeto a la tradición belenista.

Concurso de Belenes 2025 en el municipio de Teguise

Concurso de Belenes 2025 en el municipio de Teguise / La Provincia

Fallo del jurado y premios otorgados

Tras analizar los trabajos presentados, el jurado acordó por unanimidad conceder los siguientes galardones:

Categoría Hogares Particulares

  • Primer premio, dotado con 250 euros, para el belén de Adrián Hernández Sánchez.
  • Segundo premio, con una cuantía de 150 euros, para el belén de Luis Carlos Rodríguez Hernández.

Categoría Asociaciones de Vecinos o Centros Socioculturales

  • Primer premio, dotado con 300 euros, para el Centro Sociocultural El Jable de Tiagua.
  • Segundo premio, con 200 euros, para el Centro Sociocultural El Buen Lugar de Soo.

Reconocimiento institucional a la participación vecinal

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, felicitó a todas las personas y colectivos participantes, destacando que este concurso “refleja el compromiso de los vecinos y vecinas con las tradiciones y con una Navidad vivida desde la participación, la creatividad y el orgullo de municipio”.

Por su parte, el concejal de Cultura y Festejos, Andoni Machín, agradeció el esfuerzo y la dedicación de quienes han elaborado los belenes y subrayó la importancia de seguir impulsando iniciativas que refuercen la identidad cultural local y la implicación ciudadana.

Una tradición con valor cultural

El Concurso de Belenes se ha consolidado como una de las actividades más representativas de la programación navideña de Teguise. Más allá de la competición, el certamen contribuye a preservar una tradición profundamente arraigada en Canarias y a reforzar los lazos comunitarios durante estas fechas.

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado la enhorabuena a las personas y entidades premiadas, así como el agradecimiento a todos los participantes por contribuir a enriquecer la Navidad en el municipio.

