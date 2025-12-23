Arístides Moreno debuta en La Graciosa con un concierto especial junto a la 101 Brass Band

La isla de La Graciosa se prepara para acoger un acontecimiento musical inédito: la primera actuación del cantautor Arístides Moreno en la conocida como octava isla de Canarias. El artista galdense llegará acompañado por la 101 Brass Band para presentar aBRASSongs, Canciones que aBRASSan, un proyecto que revisita su repertorio con una sonoridad completamente renovada.

El concierto tendrá lugar el sábado 27 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, en la explanada del muelle de La Graciosa, un espacio abierto que se transformará en escenario para una propuesta pensada especialmente para este enclave singular. La entrada será libre, lo que facilitará el acceso tanto a residentes como a visitantes.

Un proyecto musical concebido para espacios singulares

aBRASSongs es una propuesta que combina las letras y melodías más reconocidas de Arístides Moreno con nuevos arreglos interpretados por la 101 Brass Band, una formación integrada por una docena de músicos de viento y percusión. Su estilo bebe de influencias como la música de Nueva Orleans, las fanfarrias balcánicas, el ska, el funk y diversos ritmos latinos, dando como resultado un directo potente y muy dinámico.

El propio cantautor ha señalado que este proyecto le permite dar una nueva vida a canciones muy conocidas, adaptándolas a un formato festivo y colectivo, y que debutar en La Graciosa con esta banda supone una experiencia especialmente significativa por el entorno y la cercanía con el público.

Apoyo institucional a la cultura

Desde el Cabildo de Lanzarote, el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, ha destacado que esta actuación responde a la intención de acercar propuestas culturales de calidad a espacios únicos del territorio, ampliando la oferta cultural más allá de los núcleos habituales. En la misma línea, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teguise, Andoni Machín, ha subrayado el carácter energético del espectáculo y su valor dentro de la programación cultural municipal.

Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia más amplia de dinamización cultural en entornos singulares del archipiélago, reforzando el vínculo entre música, paisaje y comunidad.

Transporte especial para regresar a Lanzarote

El evento está organizado por Multitrack, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise. Para facilitar el regreso del público a Lanzarote tras el concierto, se ha previsto un barco especial a las 22.30 horas, operado por la naviera Líneas Romero.

La cita promete ser uno de los eventos culturales destacados de finales de año en La Graciosa, uniendo música en directo, espacio público y acceso gratuito en un formato pensado para disfrutarse en comunidad.