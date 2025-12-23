El Cabildo de Lanzarote prorroga la gestión de la residencia de mayores del Hospital Insular hasta 2027

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado la prórroga de la encomienda de gestión de la residencia sociosanitaria anexa al Hospital Insular de Lanzarote, una medida que permitirá mantener el actual modelo de atención hasta el 1 de enero de 2027. La decisión fue adoptada en el último Consejo de Gobierno insular y se enmarca en el convenio suscrito con el Servicio Canario de la Salud (SCS) para la integración del centro hospitalario en el sistema sanitario autonómico.

La extensión del acuerdo responde a la ausencia de un recurso alternativo operativo que permita trasladar las 47 plazas residenciales actualmente existentes, garantizando la continuidad asistencial de las personas usuarias.

Continuidad asistencial ante la falta de un centro alternativo

La adenda aprobada por el Cabildo no modifica el contenido del convenio original, sino que se limita a ampliar el plazo de la encomienda de gestión. De este modo, la institución insular continuará asumiendo de forma temporal la atención sociosanitaria de los residentes mientras no se disponga de una infraestructura adecuada para su traslado.

Desde el Cabildo se subraya que esta decisión tiene como objetivo principal evitar cualquier interrupción en la atención y preservar la estabilidad de un servicio esencial para personas mayores con elevadas necesidades sanitarias.

Un recurso clave para personas mayores con alta complejidad

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la prórroga “responde a la necesidad de asegurar la atención continuada de las personas usuarias de la residencia mientras no exista una infraestructura alternativa que permita el traslado de las plazas con plenas garantías”.

En la misma línea, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, puso en valor el papel que desempeña la residencia del Hospital Insular dentro de la red sociosanitaria de la isla. Según explicó, se trata de un recurso que cuenta con personal médico especializado, lo que permite atender a personas mayores con un alto requerimiento sanitario, ofreciendo una atención continuada, integral y de elevada complejidad.

Marci Acuña, consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Acuña señaló además que este nivel asistencial es fruto del modelo de atención geriátrica que se ha desarrollado en Lanzarote y La Graciosa en los últimos años, orientado a responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida.

Respaldo jurídico y procedimiento administrativo

La prórroga se ajusta a lo previsto en las cláusulas del convenio original firmado entre el Cabildo de Lanzarote y el Servicio Canario de la Salud. El expediente cuenta con los informes jurídicos favorables de ambas administraciones, lo que garantiza su adecuación al marco legal vigente.

Tal y como establece el procedimiento administrativo, el acuerdo será comunicado al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria y notificado a la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

Un paso transitorio dentro de la planificación sociosanitaria

La prórroga de la gestión de la residencia del Hospital Insular se concibe como una solución temporal, a la espera de que se ponga en marcha un nuevo centro sociosanitario que permita reorganizar las plazas existentes. Mientras tanto, el Cabildo y el SCS mantienen su coordinación para asegurar que las personas residentes sigan recibiendo una atención adecuada y de calidad, acorde a sus necesidades sanitarias y sociales.