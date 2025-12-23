La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa estrena el Boletín de Coyuntura Insular digital

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha dado a conocer este martes una versión renovada de su Boletín de Coyuntura Insular, una herramienta de referencia para el análisis de la realidad económica de la isla. El nuevo formato supone un salto cualitativo en la forma de acceder y consultar los principales indicadores económicos, con información más actualizada y presentada de manera visual y accesible.

La presentación tuvo lugar en un acto institucional en el que participaron el presidente de la Cámara, José Valle Martínez; el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido; y el secretario general de la entidad cameral, Bernardino Jiménez. El boletín cuenta con el patrocinio de Cajasiete y se consolida como un apoyo clave para empresas, instituciones y agentes económicos del territorio.

Una radiografía de la economía insular

El Boletín de Coyuntura Insular ofrece un análisis periódico de las principales variables económicas de Lanzarote y La Graciosa. Se trata de indicadores seleccionados específicamente por su relevancia para entender la evolución económica del territorio, entre los que destacan la tasa de paro, la entrada de turistas y el movimiento de mercancías.

Estos datos permiten seguir de cerca la actividad económica y detectar tendencias que influyen directamente en el tejido productivo local. La información procede de fuentes oficiales y contrastadas, como el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y las propias Cámaras de Comercio. Toda la información se presenta en formato gráfico, lo que facilita su interpretación incluso para usuarios no especializados.

José Valle y José Manuel Garrido, este martes, en la presentación del Boletín de Coyuntura Económica en la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa / La Provincia

Del boletín tradicional a una plataforma digital

Una de las principales novedades del proyecto es el cambio de formato. Tras cinco años de recorrido con informes trimestrales en documentos estáticos, el boletín se transforma en un aplicativo digital automatizado. Esta plataforma se actualiza de forma periódica a medida que se publican nuevos datos oficiales, lo que mejora notablemente la utilidad del recurso.

Este nuevo enfoque permite a empresas y profesionales acceder a información más reciente, sin tener que esperar a la publicación de un informe cerrado. La automatización y la consulta en línea refuerzan la transparencia, la inmediatez y la capacidad de análisis, aspectos cada vez más demandados en un entorno económico cambiante.

Un nuevo indicador clave: el gasto turístico diario

El renovado Boletín de Coyuntura Insular incorpora además un nuevo gráfico sobre el gasto diario por turista en Lanzarote y La Graciosa. Este indicador aporta una visión más precisa del impacto real del turismo en la economía insular, más allá del número de visitantes.

El análisis del gasto medio diario es especialmente relevante para la planificación estratégica del sector turístico, ya que ayuda a evaluar la rentabilidad, la calidad del destino y la capacidad de generar valor añadido. Este enfoque se alinea con la estrategia de la Cámara de Comercio de avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, basado en la calidad y no solo en el volumen.

La importancia de los datos para la toma de decisiones

Durante la presentación, el presidente de la Cámara, José Valle Martínez, destacó la relevancia de contar con información económica fiable y accesible. Subrayó que desde 2020 la colaboración con Cajasiete ha sido fundamental para mantener y mejorar este proyecto, que ofrece datos de alto valor para comprender la situación económica de Lanzarote y La Graciosa.

Valle remarcó que disponer de indicadores claros y actualizados es esencial para tomar decisiones empresariales más acertadas, fomentar la competitividad y avanzar hacia un desarrollo económico sostenible.

En la misma línea, José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, señaló que el seguimiento periódico de estos datos permite anticiparse a posibles dificultades económicas y buscar soluciones más eficaces. Según indicó, el análisis continuo de la coyuntura ayuda a entender qué está ocurriendo en cada momento y a planificar con mayor seguridad.

Renovación del convenio de colaboración

El acto sirvió también para formalizar la renovación del convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa y Cajasiete. Ambas entidades reafirmaron así su compromiso de seguir impulsando conjuntamente la elaboración y difusión del Boletín de Coyuntura Insular.

Con esta renovación y el lanzamiento del nuevo formato digital, el boletín se consolida como una herramienta estratégica para el análisis económico insular, adaptada a las necesidades actuales de información y al ritmo de actualización que exige el contexto económico actual.