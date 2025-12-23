Un camionero drogado provoca dos accidentes e intenta acceder al perímetro de seguridad del aeropuerto de Lanzarote

La Guardia Civil ha investigado a un conductor de camión en Lanzarote como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras comprobar que conducía bajo los efectos de drogas y que estuvo implicado en dos siniestros viales consecutivos, de los que huyó sin prestar auxilio ni señalizar el peligro generado en la vía.

Los hechos se produjeron en la tarde del 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:45 horas, en la carretera LZ-2, a la altura del punto kilométrico 4,500, en la vía de servicio que conecta con el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

La actuación fue desarrollada por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arrecife.

Salida de la vía e impacto contra el aeropuerto

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el conductor perdió el control del camión que manejaba, saliéndose de la calzada por el margen derecho e impactando contra el muro perimetral de las instalaciones aeroportuarias. El vehículo transportaba material de obra, lo que incrementó el riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Tras el choque, el conductor abandonó el lugar a pie, accediendo sin autorización al perímetro de seguridad del aeropuerto, una zona de acceso restringido. Esta acción activó de inmediato los protocolos de seguridad del recinto aeroportuario.

La rápida actuación del personal de pista del aeropuerto, junto con la colaboración de agentes de la Guardia Civil de Fiscal y Fronteras y del Puesto Principal de Tías, permitió localizar, interceptar y reducir al individuo en un corto espacio de tiempo.

Un segundo accidente previo y conducción temeraria

Durante las comprobaciones posteriores, los agentes confirmaron que el mismo conductor había estado implicado en otro siniestro vial previo, del que también se había dado a la fuga. En su huida, el camionero realizó una conducción claramente temeraria, circulando en zigzag, a gran velocidad y durante varios kilómetros, pese a transportar carga.

Este comportamiento puso en serio peligro la seguridad del tráfico y de otros conductores, especialmente en una vía de alta capacidad y con gran volumen de circulación, como es la LZ-2.

Positivo en cocaína y sanciones administrativas

El implicado fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas, arrojando un resultado positivo en cocaína. Dicho resultado fue posteriormente confirmado por el laboratorio oficial, validando así la actuación policial.

Además del delito penal, la Guardia Civil formuló dos denuncias administrativas conforme al Reglamento General de Circulación: una por conducción temeraria y otra por no señalizar adecuadamente un obstáculo o peligro en la vía tras el accidente. Estas infracciones supusieron sanciones económicas por un total de 580 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

Condena judicial por delito contra la seguridad vial

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Arrecife, registradas con el número 547/2025, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife. Tras la celebración del juicio, el conductor fue condenado por un delito contra la seguridad vial.

La sentencia establece una pena de ocho meses y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor, así como 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes constituye un grave riesgo para la seguridad de todos los usuarios de la vía y puede tener consecuencias penales, además de administrativas.