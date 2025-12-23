Oncología Radioterápica del Molina Orosa realiza más de 7.500 sesiones

La unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote ha realizado más de 7.500 sesiones desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, evitando de esta manera el traslado a Gran Canaria de los pacientes para recibir tratamiento.

Durante 2024, atendió a 326 personas y realizó un total de 4.177 sesiones de radioterapia en el acelerador lineal, y hasta el mes de septiembre de este año a 285 pacientes, realizado en torno a las 3.000 sesiones de radioterapia, informa la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Actividad asistencial y seguimiento clínico

En cuanto a la actividad en consultas, en 2024 se hicieron 1.853 revisiones sucesivas de pacientes en el hospital, mientras que este año, hasta septiembre, se atendieron 1.913 consultas. Además, el equipo de enfermería atendió 1.093 consultas durante el pasado ejercicio y 785 durante los primeros nueve meses de este año.

Desde Sanidad explican que la puesta en marcha de esta unidad ha supuesto un salto cualitativo en la asistencia a los pacientes oncológicos de la Isla, que en los dos últimos años han mejorado sustancialmente su calidad de vida y comodidad al someterse al tratamiento radioterápico en el hospital, sin desplazarse al centro de referencia de Gran Canaria».

Durante estos dos años, esta unidad ha ido implementado mejoras para los pacientes y en marzo de este año incorporó a la plantilla un especialista en Radiofísica Hospitalaria, que realiza un seguimiento para garantizar los máximos estándares y criterios de calidad en la planificación de tratamientos de Radioterapia y la entrega de dosis de radiación del acelerador lineal de partículas.

La unidad del Molina Orosa está formada por un equipo de 21 especialistas de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín que se desplazan a Lanzarote, «garantizando la calidad asistencial al paciente en su isla de residencia», apunta Sanidad. Las consultas que se realizan en la unidad permiten hacer un seguimiento cercano de las personas con cáncer, supervisar la respuesta a los tratamientos y detectar posibles recaídas y complicaciones.

La responsable del servicio de Oncología Radioterápica, Marta Lloret, ha asegurado que «todo el equipo de profesionales ha trabajado durante estos años para mejorar la accesibilidad a los servicios médicos a los pacientes oncológicos de la isla con los mejores medios diagnósticos y los tratamientos adecuados».

El gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía, manifiesta que continúan trabajando para dotar al hospital de medios y equipos tecnológicos y humanos que permitan una atención integral y de calidad a los pacientes de Lanzarote y evitar en la medida de lo posible su desplazamiento a Gran Canaria.

La radioterapia forma parte del tratamiento multidisciplinar del cáncer y se utiliza hasta en el 70 % de los pacientes, principalmente para tumores de mama, próstata, recto, pulmón, y sarcomas, entre otros tratamientos.