La Policía Local de Arrecife evita la ocupación ilegal de una vivienda social en un barrio de la ciudad

La Policía Local de Arrecife ha logrado impedir recientemente la ocupación ilegal de una vivienda social situada en un barrio de la capital lanzaroteña (el Ayuntamiento de Arrecife evita precisar la zona para evitar una nueva okupación) construido en la década de los años ochenta. La intervención se produjo tras un aviso telefónico de familiares de la propietaria, que alertaron de la presencia de personas ajenas en el interior del inmueble.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:33 horas, cuando los agentes se desplazaron hasta el domicilio tras recibir la llamada de alerta. Una vez en el lugar, los policías se entrevistaron con familiares de la titular de la vivienda, que explicaron que el inmueble pertenece a un familiar fallecido. Según indicaron, realizan visitas periódicas precisamente para evitar el deterioro o el abandono del inmueble.

Durante una de estas visitas detectaron indicios claros de que la vivienda estaba siendo ocupada, al observar movimiento en su interior, lo que motivó la solicitud inmediata de intervención policial.

Tres personas localizadas en el interior del inmueble

Al acceder a la vivienda, los agentes identificaron a tres personas, dos hombres y una mujer, que se encontraban dentro del inmueble. Estas manifestaron que pensaban que la casa estaba abandonada. Tras comprobar la situación, la Policía Local les informó de que su presencia en la vivienda podía constituir un delito leve de usurpación, tipificado en el Código Penal español.

Los agentes procedieron a la identificación de las personas y les comunicaron que serían denunciadas por estos hechos.

Abandono voluntario y sin incidentes

Gracias a la mediación policial, las personas localizadas abandonaron voluntariamente la vivienda, recogiendo previamente sus pertenencias. La actuación se desarrolló sin incidentes ni alteraciones del orden público.

El teléfono antiokupación ha frenado la okupación violenta de cerca de 25 inmuebles en el municipio

Posteriormente, los agentes realizaron el ofrecimiento de acciones legales a los familiares requirentes, quienes manifestaron su intención de presentar denuncia ante la Policía Nacional, una vez que un familiar se hiciera cargo de cerrar adecuadamente la vivienda y comprobar que no faltaba ningún objeto personal, ya que en el interior se conservaban pertenencias de la familia.

Dispositivo municipal contra la okupación en Arrecife

Esta actuación se enmarca en el servicio específico desplegado por el Ayuntamiento de Arrecife para prevenir las ocupaciones ilegales, especialmente las de carácter violento. El alcalde de la capital, Yonathan de León, como responsable directo de la Policía Local, ha impulsado este dispositivo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.

La Policía Local de Arrecife dispone de una línea directa antiokupas, operativa las 24 horas del día, en el número 682 27 14 66, para que la ciudadanía pueda alertar de posibles ocupaciones y permitir una intervención rápida, especialmente dentro de las primeras 24 horas, consideradas clave para evitar que estas situaciones se consoliden.

Según datos municipales, esta iniciativa ha permitido frenar la ocupación violenta de cerca de 25 inmuebles en el municipio, entre ellos un edificio con 14 viviendas en el barrio de San Francisco Javier. Solo durante las últimas semanas del mes de diciembre se han evitado dos intentos de ocupación.