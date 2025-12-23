El PSOE denuncia que el Gobierno de Canarias deja sin ejecutar el 95% del presupuesto autonómico previsto para Lanzarote

El PSOE de Lanzarote ha denunciado este lunes lo que considera un grave incumplimiento presupuestario del Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo, al asegurar que la mayor parte de las inversiones autonómicas previstas para la isla en 2025 no se han materializado. Según los datos aportados por la formación socialista, el 95% del presupuesto destinado a Lanzarote ha quedado sin ejecutar.

La secretaria insular del PSOE y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ofreció estos datos tras analizar una respuesta oficial por escrito del propio Ejecutivo autonómico, en la que se detalla que solo se han ejecutado 6,5 millones de euros de los 130 millones presupuestados, lo que equivale a un 5,62% del total.

Críticas a la gestión autonómica

Corujo calificó este nivel de ejecución como el más bajo que se recuerda en la isla y señaló que gran parte de lo ejecutado corresponde a actuaciones en vivienda pública iniciadas en etapas anteriores, como las viviendas de Maneje. A su juicio, esta situación refleja un déficit de gestión y planificación por parte del actual Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular.

Además, la dirigente socialista cuestionó la forma en la que se presentan las cuentas públicas, al considerar que se incluyen partidas de carácter regional que no suponen una inversión directa en Lanzarote, pero que se contabilizan como si lo fueran. Según Corujo, esta práctica distorsiona la realidad presupuestaria de la isla y cuenta con el respaldo del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

Propuestas del PSOE: 38 enmiendas por 30 millones de euros

Frente a este escenario, el PSOE de Lanzarote anunció la presentación de 38 enmiendas a los Presupuestos de Canarias para 2026, por un importe aproximado de 30 millones de euros, dirigidas específicamente a Lanzarote y La Graciosa.

Entre las principales propuestas destacan 6,5 millones de euros para vivienda pública, en un contexto que la formación define como de emergencia habitacional; inversiones en sanidad, como el Centro de Salud de Playa Honda y la reforma del Hospital Insular; y actuaciones en educación, que incluyen el CEO de Costa Teguise y la Escuela Infantil Los Chinijos.

El paquete de enmiendas incorpora también más de 10 millones de euros para el ciclo integral del agua, con mejoras en redes y saneamiento; fondos para territorio y patrimonio, con especial atención a La Geria; un millón de euros para el Plan contra la pobreza en Lanzarote; y diversas infraestructuras, como el Centro de Día de Playa Blanca, la carretera Los Hervideros–El Golfo y la Avenida de Playa Blanca.

“Un año perdido para Lanzarote”, según el PSOE

En su valoración política, Corujo afirmó que 2025 ha supuesto un estancamiento para la isla, con problemas estructurales que, a su juicio, no se han abordado. Entre ellos mencionó las dificultades de acceso a la vivienda, la saturación de los servicios públicos y la situación de colectivos vulnerables, como personas mayores, familias cuidadoras o personas con discapacidad.

La dirigente socialista defendió la necesidad de un debate serio sobre el modelo de desarrollo y el futuro de Lanzarote, y reclamó una mayor implicación institucional en la planificación y gestión de los recursos públicos.

Para contextualizar estas políticas, se pueden consultar fuentes oficiales como el Gobierno de Canarias (https://www.gobiernodecanarias.org), el Cabildo de Lanzarote (https://www.cabildodelanzarote.com) o el Instituto Canario de la Vivienda (https://www.gobiernodecanarias.org/vivienda), donde se detallan las competencias y programas en estas materias.

El PSOE concluye que la isla necesita una gestión más eficaz y orientada a las necesidades reales de la ciudadanía, con inversiones que se traduzcan en mejoras tangibles en vivienda, servicios públicos y cohesión social.