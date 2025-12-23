Tías inicia la señalización y el acordonamiento de Las Grietas para reforzar la seguridad y proteger su valor geológico

El Ayuntamiento de Tías ha comenzado los trabajos de señalización y acordonamiento del enclave natural conocido como Las Grietas, situado en el entorno de Montaña Blanca, con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas visitantes y preservar un espacio de alto valor geológico. Estas actuaciones forman parte de la Fase I del Plan de Actuación aprobado tras la elaboración de un estudio técnico específico encargado por el propio consistorio.

La intervención responde a las conclusiones del Estudio Geológico, Geomorfológico y de Estabilidad, que alerta sobre los riesgos existentes en este popular enclave natural, especialmente ante el aumento de visitas no reguladas registrado en los últimos años.

Un espacio de interés geológico con riesgos asociados

Según el informe elaborado por la geóloga M. Leticia Pacheco Cabrera, Las Grietas están catalogadas como Lugar de Interés Geológico (LIG) e integradas en el Catálogo del Geoparque de Lanzarote y Archipiélago Chinijo, reconocido por la UNESCO. Este reconocimiento subraya su valor científico, educativo y paisajístico, pero también implica la necesidad de una gestión responsable.

El estudio detalla que las paredes del enclave están formadas mayoritariamente por materiales volcánicos poco cohesionados, como lapilli y cenizas, lo que incrementa la susceptibilidad a desprendimientos de bloques. A estos factores se suman la erosión natural, la acción de los agentes meteorológicos y el impacto de la actividad humana, lo que genera inestabilidades locales y un riesgo elevado de caída de rocas.

Ante este escenario, el informe recomienda la adopción inmediata de medidas preventivas para reducir posibles accidentes.

Medidas preventivas en una primera fase

La Fase I del Plan de Actuación incluye el acordonamiento de las zonas más sensibles, la limitación del acceso a áreas consideradas de riesgo y la instalación de señalización informativa y de advertencia. Estas actuaciones se están ejecutando en los últimos días y está previsto que finalicen en breve.

Las concejalas de Patrimonio, Mariana Pérez Noriega, y de Medio Ambiente, Carmen Gloria Rodríguez, visitaron recientemente el enclave para supervisar los trabajos y explicar que esta primera fase busca compatibilizar la protección del patrimonio natural con la seguridad ciudadana, como paso previo a una ordenación más completa del uso público.

Hacia una gestión ordenada y compatible con la conservación

Desde el Ayuntamiento, presidido por José Juan Cruz Saavedra, se insiste en que estas medidas no suponen el cierre definitivo de Las Grietas, sino una actuación preventiva necesaria. En fases posteriores, y siguiendo las recomendaciones técnicas, se estudiará la posibilidad de implantar visitas guiadas y controladas, una fórmula habitual en espacios naturales frágiles.

El consistorio subraya que la protección del patrimonio geológico y la prevención de riesgos son prioridades en la gestión municipal, y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y al respeto de la señalización instalada.

Con estas actuaciones, Tías avanza hacia un modelo de uso responsable del territorio, que permita disfrutar de enclaves únicos como Las Grietas sin comprometer su conservación ni la seguridad de quienes los visitan.