'Amarga Navidad': así luce Lanzarote en el tráiler de la nueva película de Pedro Almodóvar

La isla de Lanzarote vuelve a situarse en el mapa del cine internacional con el rodaje de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, cuyo estreno en salas está previsto para el 20 de marzo de 2026.

El largometraje, protagonizado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, se filmó entre principios de junio y mediados de agosto en distintas localizaciones de Madrid y Lanzarote, consolidando el atractivo de la isla como escenario cinematográfico.

El adelanto de la película en el teaser tráiler que se dio a conocer el pasado jueves, 18 de diciembre, de la mano de Warner Bros Spain, permite identificar enclaves emblemáticos de Lanzarote como La Geria y la playa de El Golfo, donde se ubica el Charco de Los Clicos, ambos situados en el municipio de Yaiza. Estas localizaciones, vinculadas al paisaje volcánico y al patrimonio natural de la isla, refuerzan la presencia de Lanzarote como plató natural, una línea en la que trabajan instituciones como la Lanzarote Film Commission, dependiente del Cabildo de Lanzarote.

Una escena de 'Amarga Navidad' en El Golfo, en el municipio de Yaiza / @warnerbrosspain

Se trata de la segunda película de Pedro Almodóvar con escenas filmadas en Lanzarote, ya que parte de Los abrazos rotos (2009), protagonizada por Penélopez Cruz y Lluís Homar, también se grabó en la isla en lugares como la playa del Charco de Los Clicos, el Mirador del Río, la playa de Famara y la rotonda próxima a la Fundación César Manrique, en Tahiche. La elección de estos escenarios se suma a una larga lista de producciones nacionales e internacionales que han encontrado en la isla un entorno singular para el rodaje de películas y series.

Un reparto con rostros habituales y nuevas incorporaciones

El reparto de Amarga Navidad combina intérpretes habituales en el cine de Almodóvar con nuevas incorporaciones. Bárbara Lennie, protagonista del filme, ya trabajó con el director en La piel que habito (2011). Leonardo Sbaraglia formó parte del elenco de Dolor y Gloria (2019), mientras que Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit participaron en Madres Paralelas (2021). También repite Victoria Luengo, que apareció en La habitación de al lado.

Junto a ellos se suman Patrick Criado y Quim Gutiérrez, que se incorporan por primera vez al universo cinematográfico de Almodóvar, aunque este último ya colaboró con El Deseo en la serie Mentiras pasajeras. Además, vuelve a aparecer Rossy de Palma, una de las actrices más identificadas con la filmografía del director.

Una historia marcada por el duelo y la huida

Según la sinopsis facilitada por la productora, la trama gira en torno a Elsa, una directora de publicidad interpretada por Bárbara Lennie, que pierde a su madre durante un largo puente de diciembre. Incapaz de afrontar el duelo, se refugia en el trabajo como una forma de huida hacia adelante, hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse.

Su pareja, Bonifacio, se convierte en un apoyo fundamental, aunque Elsa decide viajar a Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, mientras él permanece en Madrid. En paralelo, la película narra la historia del guionista y director de cine Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), entrelazando ambos relatos y difuminando las fronteras entre realidad y ficción.

Expectación ante un estreno muy esperado

Con fecha de estreno ya confirmada y un primer avance que destaca el protagonismo de Lanzarote, Amarga Navidad se perfila como uno de los estrenos más esperados del cine español en 2026.

La película vuelve a situar a la isla en el foco cultural y audiovisual, reforzando su proyección exterior como territorio ligado a la creación artística y cinematográfica.

Amarga Navidad supone el regreso de Pedro Almodóvar al rodaje en castellano tras La habitación de al lado, película con la que el director manchego obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia el pasado año.