El Cabildo de Lanzarote celebra la firma del nuevo convenio de dependencia que garantiza más de 75 millones hasta 2028

El Cabildo de Lanzarote ha mostrado su satisfacción con la firma de un nuevo convenio en materia de dependencia y discapacidad, que tiene como objetivo garantizar un sistema de atención más eficiente y actualizado en la isla. Este acuerdo, alcanzado entre la Corporación Insular presidida por Oswaldo Betancort y el Gobierno de Canarias, se extenderá hasta el año 2028, asegurando una financiación estable y de más de 75 millones de euros.

La firma de este convenio constituye un hito histórico para la isla, especialmente en un momento en que la atención a la dependencia y la discapacidad ha sido una de las prioridades del actual equipo de gobierno insular. Este acuerdo permitirá la creación de nuevos recursos y la mejora de los ya existentes, con un impacto directo en la calidad de vida de las personas dependientes y con discapacidad en Lanzarote y La Graciosa.

Aportaciones y objetivos del convenio

El convenio incluye una importante aportación económica por parte del Gobierno de Canarias, que destinará un total de 52,7 millones de euros hasta 2028 para financiar tanto servicios como un total de 847 plazas residenciales y de atención diurna en Lanzarote. Esta cifra se complementa con una contribución adicional de más de 23 millones de euros por parte del propio Cabildo, consolidando un modelo de corresponsabilidad institucional entre ambas administraciones.

Este acuerdo es clave para seguir impulsando una mejora sustancial en la atención social de la isla, garantizando que los recursos estén disponibles de forma continua hasta 2028. Según el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña, este convenio es más que una simple medida financiera, ya que también representa un compromiso con el cambio en la atención a la dependencia en Lanzarote.

Mejoras en la atención y reducción de tiempos de espera

Uno de los aspectos más destacados de este acuerdo es la reducción de los tiempos de espera en la atención a las personas dependientes. Según Acuña, al inicio del mandato, Lanzarote se encontraba con un sistema claramente insuficiente, que sufría de largos tiempos de espera y una estructura incapaz de ejecutar adecuadamente los fondos destinados a la atención social.

No obstante, desde el comienzo de la actual gestión, se ha producido un refuerzo histórico de los equipos de valoración, aumentando el número de profesionales dedicados a la evaluación de las necesidades de las personas dependientes. De un único equipo operativo, se ha pasado a contar con tres equipos trabajando simultáneamente, lo que ha permitido reducir los tiempos de espera de tres años a aproximadamente un año.

Acuña destacó que, hoy en día, la isla no solo ha reducido los tiempos de espera, sino que también ha aumentado la capacidad diaria de valoración, lo que ha permitido a Lanzarote adelantarse a la demanda de servicios en lugar de ir “a remolque” de esta.

La isla como modelo en la atención social

Gracias a este esfuerzo, Lanzarote ha sido reconocida como una referencia en el ámbito de la atención social en Canarias, posicionándose como la “Isla de los cuidados”. El modelo de cobobernanza impulsado por el Cabildo, que combina la colaboración entre administraciones públicas y la sociedad civil, ha sido clave en el éxito de este sistema.

Además, el nuevo convenio también se alinea con las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Canarias, como la actualización de los precios a coste real, la implementación de un protocolo sociosanitario para mejorar la coordinación con el sistema de salud, y la homogeneización de criterios en todo el Archipiélago, lo que garantiza una igualdad territorial en el acceso a los servicios.

El compromiso de Lanzarote con la dependencia y la discapacidad

Marci Acuña subrayó que el nuevo convenio llega en el momento más adecuado, pues Lanzarote ya ha demostrado con hechos que es posible transformar un sistema ineficaz en uno que funciona. Este acuerdo ofrece estabilidad y futuro, y garantiza dignidad, rapidez y atención efectiva a las personas más vulnerables de la isla.

Con esta medida, se fortalece la apuesta por la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de las personas con discapacidad y dependencia en Lanzarote y La Graciosa. Además, subrayó que este acuerdo es un mensaje claro para la ciudadanía: la dependencia y la discapacidad son hoy una prioridad real en la isla.