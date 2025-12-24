Un coche arde por completo en Lanzarote y el conductor desaparece

Un coche ha ardido por completo en la mañana de este miércoles, 24 de diciembre, en la carretera LZ-207, en el municipio de Haría, en el norte de Lanzarote. El suceso movilizó a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote tras recibir el aviso a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2) del Gobierno de Canarias a las 9.12 horas. La vía LZ-207 conecta Arrieta con Temisa, pasando por Tabayesco.

Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias, los efectivos se desplazaron de inmediato hasta el lugar del incidente. A su llegada, comprobaron que el vehículo se encontraba envuelto en llamas en su totalidad y que el conductor no estaba presente en la zona.

Los bomberos procedieron a extinguir el fuego mediante el uso de agua pulverizada y espuma, una técnica habitual para este tipo de incendios, con el objetivo de sofocar las llamas y evitar riesgos añadidos. Una vez controlado el incendio, se verificó que el entorno era seguro.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote apagan el fuego en un coche, este miércoles, en la carretera LZ 207 en el municipio de Haría / La Provincia

Restablecimiento del tráfico

Tras la extinción, el vehículo fue retirado de la calzada para restablecer la circulación con normalidad en esta vía del norte de la isla. Durante toda la actuación, se mantuvo la coordinación con el Cecoes, al que se trasladó la información y los datos del incidente.

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, que colaboraron en las labores de atención, control del tráfico y seguridad en la zona.