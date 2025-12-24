Un coche arde por completo en Lanzarote y el conductor desaparece
Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias extinguieron el fuego en el vehículo en la carretera LZ-207, entre Arrieta y Temisa, en el municipio de Haría
Un coche ha ardido por completo en la mañana de este miércoles, 24 de diciembre, en la carretera LZ-207, en el municipio de Haría, en el norte de Lanzarote. El suceso movilizó a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote tras recibir el aviso a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2) del Gobierno de Canarias a las 9.12 horas. La vía LZ-207 conecta Arrieta con Temisa, pasando por Tabayesco.
Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias, los efectivos se desplazaron de inmediato hasta el lugar del incidente. A su llegada, comprobaron que el vehículo se encontraba envuelto en llamas en su totalidad y que el conductor no estaba presente en la zona.
Los bomberos procedieron a extinguir el fuego mediante el uso de agua pulverizada y espuma, una técnica habitual para este tipo de incendios, con el objetivo de sofocar las llamas y evitar riesgos añadidos. Una vez controlado el incendio, se verificó que el entorno era seguro.
Restablecimiento del tráfico
Tras la extinción, el vehículo fue retirado de la calzada para restablecer la circulación con normalidad en esta vía del norte de la isla. Durante toda la actuación, se mantuvo la coordinación con el Cecoes, al que se trasladó la información y los datos del incidente.
En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, que colaboraron en las labores de atención, control del tráfico y seguridad en la zona.
- Rescatan a una menor cuya cabeza quedó atrapada en una barandilla en Lanzarote
- Una pieza de un encofrado golpea desde una altura de ocho metros a un trabajador que estaba en el aljibe de una obra en Lanzarote
- Un paso clave para la nueva tubería submarina que suministrará de agua potable a La Graciosa
- Reabierta al tráfico la carretera entre Puerto Calero y Puerto del Carmen tras una rehabilitación integral
- El alcalde de Tinajo vuelve a compartir la Lotería de Navidad con todos los vecinos: los requisitos
- Un camionero drogado provoca dos accidentes e intenta acceder al perímetro de seguridad del aeropuerto de Lanzarote
- Empleo público en Lanzarote: Arrecife convoca una bolsa de operarios municipales
- Lanzarote reparte suerte con un tercer y quinto premios de la Lotería de Navidad: “¡La Virgen de Yaiza siempre remedia!