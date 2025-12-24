Costa Teguise celebra la Navidad con un pasacalle de Papá Noel lleno de música y ambiente familiar

La Navidad volvió a sentirse con fuerza en Costa Teguise, que acogió en la tarde del pasado martes uno de los actos más esperados de estas fechas: el pasacalle de Papá Noel. Esta cita, ya consolidada dentro de la programación navideña del municipio de Teguise, reunió a numerosas familias, tanto residentes como visitantes, en un ambiente marcado por la música, la animación infantil y la convivencia en el espacio público.

El desfile se desarrolló a lo largo de la avenida de la playa de Las Cucharas, una de las principales zonas turísticas de Costa Teguise. La comitiva estuvo encabezada por la batucada Menuda Caña, que marcó el ritmo del recorrido con su percusión y animación constante. Junto a ella participaron zancudos, bailarines caracterizados, escuelas de baile del municipio y una amplia representación de personajes infantiles muy reconocibles para el público más joven.

Entre los personajes más aplaudidos destacaron figuras del universo Disney, como Mickey, Minnie y las princesas del musical de Teguise, que acompañaron el pasacalle e interactuaron con los niños y niñas a lo largo del trayecto, reforzando el carácter lúdico y familiar del evento.

Pasacalle de Papa Noel, ayer, en Costa Teguise. / La Provincia

Recepción de Papá Noel y espectáculo musical

El pasacalle culminó en el anfiteatro de Las Cucharas, donde Papá Noel recibió personalmente a los más pequeños. Los niños tuvieron la oportunidad de sentarse en su regazo y compartir sus deseos para estas fiestas, uno de los momentos más emotivos de la tarde.

Tras el desfile, el público pudo disfrutar del espectáculo “El gran concierto de la ilusión”, una propuesta musical con banda en directo, cantantes y narración. A través de villancicos y canciones navideñas, el espectáculo transmitió un mensaje centrado en la paz, la esperanza y la ilusión, reforzando el ambiente festivo que caracteriza la programación de estas fechas en el municipio.

Pasacalle de Papa Noel en Costa Teguise / La Provincia

Una de las citas más esperadas por los niños

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, subrayó la importancia de este tipo de actividades, destacando que permiten que las calles “se llenen de vida” durante la Navidad y se conviertan en espacios de encuentro para las familias. En la misma línea, el concejal de Festejos, Andoni Machín, señaló que el pasacalle de Papá Noel es una de las citas más esperadas por el público infantil y que cada año se trabaja para mejorar el programa, contando con la participación de colectivos locales y propuestas pensadas para todos los públicos.

Tradición y actos destacados de la Nochebuena

La programación navideña del municipio continúa con otros actos de gran arraigo cultural. Como es tradición, la Real Villa de Teguise acogerá en la noche de hoy la escenificación del Misterio del Nacimiento de Jesús, que tendrá lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe a partir de las 23:00 horas. El acto contará con las actuaciones del Rancho Chico y el Rancho de Pascuas de Teguise, y finalizará con la celebración de la eucaristía, uno de los momentos más emblemáticos de la Nochebuena en el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Teguise se invita a vecinos y visitantes a seguir participando en la programación navideña, diseñada para todas las edades y orientada a mantener vivas las tradiciones y el espíritu festivo en todos los núcleos del municipio.