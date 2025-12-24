La exposición 'Lanzarote, Arte y Guateque' confirma el interés por el arte local con éxito de público y ventas en Tías

La Ermita de Tías se ha convertido estos días en uno de los principales puntos de encuentro cultural de Lanzarote con la celebración de la segunda edición de Lanzarote, Arte y Guateque, una exposición colectiva que reúne el trabajo de 33 artistas de la isla y que ha comenzado con un balance muy positivo tanto en asistencia como en ventas.

La inauguración, celebrada el pasado viernes, se cerró con la venta de más de 30 obras, un dato que refleja el creciente interés del público por el arte contemporáneo producido en Lanzarote y el respaldo a la creación local en un contexto en el que no siempre resulta fácil acceder a espacios expositivos y de comercialización.

Un proyecto para acercar el arte al público

La muestra está coordinada por la Asociación Cultural y Artística Ars Magna, con el apoyo del Ayuntamiento de Tías, a través del área de Cultura que dirige Pepa González. El objetivo principal del proyecto es acercar el arte a la ciudadanía, fomentando la compra directa de obras originales y favoreciendo el contacto entre artistas y público en un entorno cercano.

En esta edición participan creadoras y creadores que trabajan disciplinas muy diversas, como pintura, escultura, fotografía, collage, grabado o cerámica, lo que permite ofrecer una visión amplia y plural del panorama artístico actual de la isla.

Treinta y tres artistas y múltiples lenguajes creativos

“Lanzarote, Arte y Guateque” cuenta con la participación de 33 artistas, entre los que se encuentran nombres como Ildefonso Aguilar, Pepa Vera, Rigoberto Camacho, Rut Hernández Toledo, Macarena López Grimón, Flora González, Rubén Acosta, Lana Corujo o Víctor G. Moreno, entre otros. La diversidad de estilos, técnicas y trayectorias convierte la exposición en una oportunidad para descubrir nuevos talentos y redescubrir a creadores consolidados del ámbito insular.

Desde la organización destacan que el buen resultado de la jornada inaugural refuerza la idea de que existe un público interesado en adquirir arte local a precios accesibles, contribuyendo de forma directa a la sostenibilidad del sector cultural.

Comprar arte local como apoyo al tejido cultural

La exposición permanecerá abierta hasta el 5 de enero, y desde Ars Magna se anima tanto a residentes como a visitantes a acercarse a la Ermita de Tías durante estos días.

Comprar una obra de arte local no solo implica llevarse a casa una pieza única, sino también respaldar el trabajo de los artistas de Lanzarote y fortalecer un tejido cultural que a menudo carece de suficientes canales de visibilidad.

Música y ambiente festivo el 3 de enero

Como parte de la programación paralela, el sábado 3 de enero, de 11:00 a 14:00 horas, se celebrará un nuevo encuentro festivo en el que el arte se combinará con la música en directo de Denis Rodd. La propuesta se completa con un vermú ofrecido por Primo Lanzarote, en un formato que busca acercar la cultura al público desde un ambiente distendido y accesible.

Horarios y fechas de visita

Lanzarote, Arte y Guateque puede visitarse de martes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 11:00 a 14:00 horas, además del lunes 5 de enero en horario de tarde, último día de la exposición.

El Ayuntamiento de Tías recuerda que esta iniciativa se enmarca dentro de la programación cultural navideña del municipio y supone una oportunidad para disfrutar del talento artístico de la isla en unas fechas especialmente propicias para el encuentro y la cultura.