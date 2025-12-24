La Fundación Martínez Abolafio lanza la iniciativa solidaria 'Cestas de Navidad con Corazón' en Lanzarote
La iniciativa distribuye productos de alimentación navideños a familias vulnerables de la Isla con el apoyo de la Asociación Flora Acoge
Con el objetivo de llevar ilusión a las familias más vulnerables de Lanzarote durante las fiestas navideñas, la Fundación Martínez Abolafio ha puesto en marcha la campaña Cestas de Navidad con Corazón. Esta acción busca acompañar y apoyar a aquellos hogares que atraviesan dificultades económicas, poniendo un especial énfasis en los niños y niñas.
La iniciativa comenzó en noviembre de este año, con una recogida de productos navideños que servirían para elaborar cestas llenas de alimentos y otros productos esenciales. Estas cestas han sido entregadas a la Asociación Flora Acoge, que se encarga de apoyar a familias en riesgo de exclusión social en Lanzarote.
La campaña busca, no solo ofrecer productos materiales, sino también transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
La colaboración de diversas entidades locales
El proyecto cuenta con el respaldo de varias entidades del Grupo Martínez Abolafio, que han unido esfuerzos para llevar a cabo esta acción solidaria. Entre las empresas participantes se encuentran Marmanus, encargada de la elaboración artesanal de las cestas. Estas cestas están diseñadas a partir de restos de madera reutilizada, promoviendo la economía circular y contribuyendo al respeto al medio ambiente.
Además, el Hotel La Isla y el Mar, Lanzarote Golf y Villas Alondra se han sumado a la iniciativa, reforzando el compromiso social y medioambiental del grupo. Gracias a la colaboración de estos actores, la Fundación Martínez Abolafio ha podido realizar una acción más integral y eficaz en beneficio de los más necesitados.
El papel clave del voluntariado corporativo
Una de las claves del éxito de esta iniciativa ha sido la implicación directa del voluntariado corporativo del Grupo Martínez Abolafio. Los empleados del grupo han contribuido activamente en la preparación y distribución de las cestas, demostrando el compromiso social que caracteriza a la organización. Estos gestos de solidaridad y colaboración son esenciales para llevar a cabo proyectos que benefician a la comunidad.
Apoyo a la labor de la Asociación Flora Acoge
La entrega de las cestas se ha realizado en colaboración con Flora Acoge, una asociación que trabaja para apoyar a familias en situaciones de vulnerabilidad social en Lanzarote. Esta organización desempeña una labor fundamental en la isla, ayudando a personas y familias que atraviesan dificultades económicas graves.
Gracias a esta colaboración, la Fundación Martínez Abolafio ha podido garantizar que las cestas lleguen a aquellos que más lo necesitan, especialmente a aquellos que, en estas fechas navideñas, no cuentan con los recursos para disfrutar de una Navidad en condiciones dignas.
