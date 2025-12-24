Lanzarote apuesta por una Navidad más sostenible con iluminación solar y 12.000 flores de pascua en rotondas y vías

La imagen de Lanzarote durante las fiestas navideñas se ha renovado este año con una actuación que combina decoración, sostenibilidad y mejora del entorno urbano. Las principales carreteras y glorietas de acceso a los siete municipios de la isla cuentan ya con 12.000 flores de pascua y, como novedad, con iluminación navideña alimentada por energía solar, una iniciativa promovida por la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote.

La actuación se ha desarrollado en los accesos por carretera a todos los municipios de Lanzarote, con especial atención a las glorietas y parterres situados en vías principales. En estos espacios se han trasplantado miles de flores de pascua, una planta tradicionalmente asociada a la Navidad, que aporta colorido y refuerza la ambientación propia de estas fechas.

Las flores se integran en el picón volcánico, un elemento característico del paisaje lanzaroteño, respetando la estética de la isla y su entorno natural. El objetivo es mejorar la imagen de las carreteras sin alterar la identidad paisajística que distingue a Lanzarote.

Iluminación navideña alimentada por energía solar

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la incorporación, por primera vez, de adornos e iluminación navideña que funcionan gracias a placas solares. Este sistema permite iluminar las glorietas sin necesidad de consumo eléctrico convencional, reduciendo el impacto ambiental y el gasto energético.

Desde la Consejería de Obras Públicas se subraya que esta medida se enmarca en una línea de trabajo orientada a la sostenibilidad y el uso de energías renovables, en consonancia con las políticas públicas que promueven un modelo energético más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Yonathan de León (i) y Jacobo Medina, en una de las rotondas de Arrecife estas navidades / La Provincia

Accesos a Arrecife y llegada de visitantes

Los principales accesos a Arrecife, tanto desde el aeropuerto como desde la carretera que conecta con el puerto de Los Mármoles, ya muestran esta decoración navideña. Estas vías cobran especial relevancia durante estas semanas, coincidiendo con la llegada de miles de visitantes y cruceristas que desembarcan en la capital lanzaroteña.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha visitado junto al consejero insular de Obras Públicas, Jacobo Medina, algunas de estas glorietas situadas en los accesos a la ciudad. Durante la visita, se destacó la importancia de que residentes y turistas perciban el ambiente navideño desde el primer momento en que recorren las carreteras de la isla.

Una actuación alineada con la imagen de Lanzarote

Desde el Cabildo de Lanzarote se valora esta intervención como una forma de mejorar la imagen de la isla durante una de las épocas de mayor afluencia turística, sin renunciar a criterios de respeto ambiental. La combinación de flores ornamentales, iluminación eficiente y materiales integrados en el paisaje volcánico busca reforzar la percepción de Lanzarote como un destino comprometido con la sostenibilidad.