Lanzarote impulsa el empleo juvenil en la agricultura con un programa de formación y experiencia laboral

El Cabildo de Lanzarote ha dado por finalizado el programa Juventud Activa, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de jóvenes desempleados y a reforzar el sector agrícola de la isla. El acto de clausura tuvo lugar el pasado martes y sirvió para hacer entrega de las acreditaciones y certificaciones a las personas participantes, que han completado con éxito un itinerario formativo y laboral de más de diez meses.

El proyecto ha sido impulsado desde el Área de Formación y Empleo Inclusivo del Cabildo y se ha dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, un programa estatal destinado a facilitar el acceso al mercado laboral de la población joven.

Un acto de cierre con respaldo institucional

La clausura contó con la presencia de la consejera de Empleo y Formación Inclusiva, Ascensión Toledo; la consejera de Juventud del Cabildo, Aroa Revelo; y la coordinadora del programa, María del Mar. Durante el encuentro se puso en valor el esfuerzo realizado por el alumnado y el impacto positivo de la iniciativa tanto en el ámbito social como en el productivo.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancor, destacó que Juventud Activa ha permitido a los jóvenes adquirir experiencia profesional en un sector estratégico para Lanzarote y La Graciosa, al tiempo que se ha contribuido a la mejora y conservación de infraestructuras agrícolas, fundamentales para el desarrollo del sector primario en la isla.

Un momento del acto de clausura del Programa de Empleo Juventud Activa del Cabildo de Lanzarote, en el Castillo de San José / La Provincia

Formación integral para mejorar la empleabilidad

Desde el área de Empleo, Ascensión Toledo subrayó que el programa ha ofrecido una formación integral, basada en la combinación de contenidos teóricos y práctica profesional real. Este enfoque, según señaló, favorece la inserción laboral de los participantes y responde a las necesidades de jóvenes que no finalizaron sus estudios, apostando por su talento y potencial.

En la misma línea, la coordinadora del proyecto, María del Mar, explicó que Juventud Activa ha dotado a los jóvenes de herramientas clave para su desarrollo personal y profesional, al mismo tiempo que ha reforzado el sector agrícola insular con mano de obra formada y concienciada.

Trabajo práctico en espacios agrícolas de referencia

El programa se desarrolló principalmente en la Granja Agrícola Experimental y en el Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote (CBAL), dos espacios de referencia para la investigación y la conservación agrícola en la isla. Durante el periodo formativo, el alumnado participó en tareas como la preparación de terrenos, siembra, mantenimiento de cultivos, así como en trabajos de reparación y mejora de instalaciones.

Todas las actividades se realizaron bajo supervisión técnica, garantizando la seguridad del alumnado y la calidad del aprendizaje, además de un contacto directo con el día a día del trabajo agrícola.

Capacitación en prácticas sostenibles y economía circular

Uno de los ejes del programa ha sido la apuesta por prácticas agrícolas sostenibles, alineadas con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, promovidos por Naciones Unidas.

El alumnado completó además una amplia formación complementaria, que incluyó cursos de Prevención de Riesgos Laborales, especialización en trabajos de albañilería y en palmeras, operador de carretilla elevadora, manipulador de alimentos y manipulador de productos fitosanitarios (nivel básico). A ello se sumó el refuerzo de competencias clave en lengua, matemáticas e inglés, así como nociones de igualdad de oportunidades, sensibilización medioambiental y alfabetización digital.

Una segunda oportunidad para jóvenes sin estudios finalizados

Durante diez meses y medio, los participantes contaron con un contrato de formación en alternancia, una fórmula que les permitió combinar aprendizaje y empleo remunerado. El programa ha estado especialmente dirigido a jóvenes que abandonaron prematuramente el sistema educativo, ofreciéndoles una segunda oportunidad para mejorar su cualificación y sus opciones de acceso al mercado laboral.

Desde el Cabildo se destaca que iniciativas como Juventud Activa contribuyen no solo a la inserción laboral juvenil, sino también al desarrollo local y a la sostenibilidad del sector primario, un ámbito clave para el futuro económico y medioambiental de Lanzarote.