Papá Noel llena de magia Playa Blanca con su llegada a la zona comercial

La víspera de Navidad, Playa Blanca se llenó de magia y alegría con la tradicional llegada de Papá Noel, que recorrió la conocida calle Limones en un animado pasacalle. El evento fue una fiesta para grandes y pequeños, con música navideña, duendes, zancudos y otros personajes fantásticos que hicieron las delicias de los asistentes.

Decenas de familias, tanto residentes como turistas, se dieron cita en la zona comercial de Playa Blanca para disfrutar de este encuentro lleno de ilusión y fantasía. El pasacalle culminó con una esperada sesión de fotos al lado del árbol navideño, convirtiéndose en una de las citas más entrañables de las fiestas en el sur de Lanzarote.

Una tradición que emociona a toda la comunidad

La presencia de Papá Noel en Playa Blanca se ha convertido en una cita irrenunciable para los vecinos y visitantes de la zona. Cada año, la llegada del emblemático personaje de la Navidad atrae a grandes multitudes, que aprovechan la ocasión para inmortalizar el momento con fotografías y compartir sonrisas en un ambiente festivo y familiar.

Pasacalles con Papá Noel en Playa Blanca, en Yaiza / La Provincia

Fiesta de fin de año en Yaiza y Playa Blanca

El Ayuntamiento de Yaiza también ha preparado un programa especial para celebrar el fin de año. El 31 de diciembre, la fiesta comienza a las 12:00 del mediodía en la Plaza de los Remedios, en el centro de Yaiza, con las actuaciones de los grupos Vocal Force y Swing del Norte. Más tarde, en Playa Blanca, se celebrará el Último Atardecer, un evento musical gratuito que tendrá lugar de 16:00 a 20:00 horas.

Entre los artistas destacados de la jornada estará Juseph, además de otros talentos de la música urbana como Wos Las Palmas, DJ Evando Moreira y Ale Ossorio DJ.

Animación callejera en el pasacalles de Papá Noel en Playa Blanca / La Provincia

Esta programación festiva promete ser un cierre de año lleno de música, diversión y espíritu navideño para toda la familia.