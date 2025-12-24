Yaiza
Papá Noel llena de magia Playa Blanca con su llegada a la zona comercial
La comitiva recorrió la calle Limones de Playa Blanca en Nochebuena, deleitando a familias y turistas con un pasacalle lleno de magia, música y personajes fantásticos
La víspera de Navidad, Playa Blanca se llenó de magia y alegría con la tradicional llegada de Papá Noel, que recorrió la conocida calle Limones en un animado pasacalle. El evento fue una fiesta para grandes y pequeños, con música navideña, duendes, zancudos y otros personajes fantásticos que hicieron las delicias de los asistentes.
Decenas de familias, tanto residentes como turistas, se dieron cita en la zona comercial de Playa Blanca para disfrutar de este encuentro lleno de ilusión y fantasía. El pasacalle culminó con una esperada sesión de fotos al lado del árbol navideño, convirtiéndose en una de las citas más entrañables de las fiestas en el sur de Lanzarote.
Una tradición que emociona a toda la comunidad
La presencia de Papá Noel en Playa Blanca se ha convertido en una cita irrenunciable para los vecinos y visitantes de la zona. Cada año, la llegada del emblemático personaje de la Navidad atrae a grandes multitudes, que aprovechan la ocasión para inmortalizar el momento con fotografías y compartir sonrisas en un ambiente festivo y familiar.
Fiesta de fin de año en Yaiza y Playa Blanca
El Ayuntamiento de Yaiza también ha preparado un programa especial para celebrar el fin de año. El 31 de diciembre, la fiesta comienza a las 12:00 del mediodía en la Plaza de los Remedios, en el centro de Yaiza, con las actuaciones de los grupos Vocal Force y Swing del Norte. Más tarde, en Playa Blanca, se celebrará el Último Atardecer, un evento musical gratuito que tendrá lugar de 16:00 a 20:00 horas.
Entre los artistas destacados de la jornada estará Juseph, además de otros talentos de la música urbana como Wos Las Palmas, DJ Evando Moreira y Ale Ossorio DJ.
Esta programación festiva promete ser un cierre de año lleno de música, diversión y espíritu navideño para toda la familia.
