El Rancho de Pascuas de Teguise honra la memoria de Efigenia Torres Martín

El Rancho de Pascuas de Teguise concedió su máxima distinción honorífica, a título póstumo, a Doña Efigenia Torres Martín, en una noche cargada de emoción y simbolismo. El reconocimiento se realizó el pasado 24 de diciembre, en el marco de la tradicional Escenificación del Nacimiento del Niño Jesús, uno de los actos más representativos y queridos de la Navidad en la Villa de Teguise.

Un homenaje en una noche cargada de tradición

El acto tuvo lugar durante esta escenificación profundamente enraizada en la historia y la identidad cultural del municipio, una tradición que ha logrado mantenerse viva gracias al esfuerzo colectivo y al compromiso de generaciones enteras. En ella, la participación del Rancho Chico y de sus angelitos volvió a aportar luz, ternura y emoción a una de las noches más especiales del calendario navideño.

Con este gesto, el Rancho de Pascuas quiso poner en valor la figura humana y social de Efigenia Torres Martín, una mujer muy querida y recordada por su carácter cercano, sencillo y solidario, así como por su profundo respeto y amor hacia las costumbres y tradiciones de Teguise. Aunque no era natural del municipio, supo integrarse plenamente en la vida del pueblo, haciéndolo suyo desde la admiración, la curiosidad y el compromiso diario.

Una vida entregada a la comunidad y a la cultura popular

A lo largo de su vida, Efigenia destacó por su implicación constante en la comunidad, colaborando activamente con la Parroquia, Cáritas y numerosas iniciativas culturales y educativas. Fue también una firme defensora de los saberes tradicionales, especialmente en el ámbito artesanal, donde alcanzó un amplio reconocimiento por su maestría en la roseta, además de en trabajos de presilla, blonda, encaje y calado, piezas que hoy forman parte del patrimonio cultural de Lanzarote.

La Navidad ocupaba un lugar especialmente significativo en su vida. Cada 25 de diciembre, su hogar se transformaba en un espacio abierto al encuentro y la hospitalidad, donde compartía comida, conversación y afecto con quienes se acercaban. Un gesto sencillo que reflejaba su fe, humildad y compromiso con los valores comunitarios.

Desde el Rancho de Pascuas subrayaron que Efigenia nunca buscó reconocimiento alguno, pero dejó una huella profunda e imborrable en todas las personas que la conocieron. Su legado permanece vivo tanto en su familia como en el recuerdo colectivo del pueblo, como ejemplo de entrega desinteresada, generosidad y amor por las tradiciones.

Con esta distinción honorífica, el Rancho de Pascuas de Teguise quiso rendir un homenaje sincero a su memoria y, al mismo tiempo, reafirmar el valor de todas aquellas personas que, desde la sencillez y el compromiso cotidiano, contribuyen a mantener viva la identidad cultural y humana de la Villa de Teguise.