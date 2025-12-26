Arrecife abre la Casa de los Reyes Magos y ofrece un concierto homenaje a Raphael este viernes

La ciudad de Arrecife continúa inmersa en las celebraciones navideñas con una programación que combina tradición, actividades familiares y propuestas culturales abiertas a toda la ciudadanía. Uno de los momentos más esperados llega este viernes 26 de diciembre, con la apertura de la Casa de los Reyes Magos, un espacio especialmente pensado para el público infantil y ubicado en el antiguo Mercadillo de la Calle Real, el mismo enclave donde se encuentra instalado el Belén Municipal.

La inauguración de la Casa de los Reyes Magos está prevista a partir de las 19:00 horas, marcando simbólicamente el relevo de Papa Noel y dando paso a una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad. A partir de este momento, los más pequeños podrán entregar sus cartas a Sus Majestades de Oriente y vivir de cerca la ilusión que rodea a estas fechas.

El espacio permanecerá abierto hasta el próximo 4 de enero, con un horario de 17:00 a 21:00 horas, salvo el día de Año Nuevo, cuando permanecerá cerrado. La iniciativa se integra dentro de la programación navideña municipal y busca reforzar el carácter familiar y participativo de las fiestas en la capital lanzaroteña.

Un espacio pensado para las familias

Desde el Ayuntamiento se destaca que esta propuesta está dirigida especialmente a niñas y niños, aunque abierta a toda la familia. El teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, ha animado a la población a acercarse y disfrutar de este entorno, subrayando que se trata de un espacio concebido para que los más pequeños sigan viviendo “con toda intensidad” la Navidad en una ciudad que se presenta estas semanas como Puerto de la Navidad.

La ubicación elegida, en pleno centro urbano, facilita el acceso tanto a residentes como a visitantes, y permite integrar en un mismo recorrido la visita al Belén Municipal y a la Casa de los Reyes Magos, dos de los principales atractivos de estas fechas.

Concierto homenaje a Raphael en el Parque Islas Canarias

La agenda navideña no se limita a las actividades infantiles. La Concejalía de Actos y Eventos del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Óscar López, ha programado para este mismo viernes 26 de diciembre un concierto homenaje a Raphael, una de las figuras más reconocidas de la música en español.

El evento se celebrará en el Parque Islas Canarias a partir de las 21:00 horas y contará con la actuación del cantante Ignacio Pérez, procedente de Chile y conocido por su trabajo como doblador e intérprete del repertorio de Raphael. El concierto será de acceso gratuito y ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más populares del artista.

Cartel del concierto homenaje a Raphael en el Parque Islas Canarias / La Provincia

Este homenaje evoca además el recuerdo de uno de los conciertos que Raphael ofreció en este mismo parque hace casi tres décadas, durante una de sus giras por Canarias, un hecho que forma parte de la memoria cultural reciente de la ciudad.

Folclore canario con la Agrupación El Rubicón

La programación continuará el sábado 27 de diciembre con una propuesta centrada en la tradición musical canaria. La Agrupación Folclórica El Rubicón actuará en la plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés, en un espacio recientemente renovado.

Esta actuación, prevista inicialmente para otra fecha, fue reprogramada debido al paso de la borrasca Emilia. Finalmente, El Rubicón interpretará en la mañana del sábado un repertorio de canciones tradicionales canarias, adaptadas al contexto navideño y con el objetivo de poner en valor el folclore como parte esencial de estas celebraciones.

Una Navidad pensada para todos los públicos

Con esta combinación de actividades, Arrecife refuerza una programación diversa, que incluye propuestas infantiles, conciertos, música popular y espacios de encuentro en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa busca dinamizar el centro urbano, fomentar la participación ciudadana y ofrecer alternativas de ocio accesibles durante las fiestas.