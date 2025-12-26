Arrecife alcanza un máximo histórico en número de empresas activas y consolida su papel económico en Lanzarote

La capital de Lanzarote, Arrecife, ha alcanzado en 2025 un récord histórico en la apertura de negocios y creación de empresas, consolidándose como el principal motor económico de la isla. Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de noviembre y difundidos por el Centro de Datos de Lanzarote, reflejan un crecimiento sostenido del tejido empresarial en el municipio, que ya concentra el 37% del total de empresas registradas en la isla. Arrecife concentra más de un tercio de las empresas de Lanzarote, ha destacado este viernes el Ayuntamiento de Arrecife.

Según las cifras oficiales de empresas censadas en la Seguridad Social, hasta noviembre de 2025 Arrecife contabiliza 1.941 empresas activas, dentro de un total de 5.214 registradas en los siete municipios de Lanzarote. Esta evolución confirma una tendencia al alza, ya que apenas un mes antes, en octubre, la capital contaba con 1.918 empresas, lo que supone un incremento de 23 nuevas altas en solo un mes.

Las previsiones municipales apuntan a que el ejercicio podría cerrarse cerca de las 2.000 empresas, una cifra inédita hasta ahora en la capital lanzaroteña y que evidencia el dinamismo económico del municipio.

Sectores que impulsan el crecimiento empresarial

El crecimiento del número de empresas se apoya principalmente en la diversificación de la actividad económica. Sectores como la hostelería, el comercio, la restauración, el ocio y la logística están protagonizando buena parte de las nuevas aperturas, con un impacto directo en la creación de empleo y en el aumento de cotizantes a la Seguridad Social.

A este escenario se suma el auge del sector de la construcción, impulsado en parte por la llegada de nuevos residentes que optan por establecerse en la capital, así como la consolidación de Arrecife como principal núcleo urbano y administrativo de la isla.

El papel del turismo de cruceros

Uno de los factores que también influye en la implantación de nuevas pequeñas y medianas empresas es la fortaleza de Arrecife como destino de cruceros. Durante 2025, la ciudad ha recibido más de 650.000 cruceristas, una cifra que refuerza la actividad comercial y de servicios, especialmente en las zonas próximas al puerto y al centro urbano.

Este flujo constante de visitantes genera oportunidades para negocios vinculados al comercio local, la restauración y los servicios turísticos, contribuyendo a un entorno favorable para el emprendimiento.

Arrecife, la capital más poblada entre islas periféricas

Arrecife no solo destaca por su peso económico, sino también por su dimensión demográfica. Con más de 72.000 habitantes, se sitúa como la capital de isla periférica más poblada tanto del Archipiélago canario como del balear, un factor que refuerza su papel como centro de servicios, empleo y actividad empresarial.

Desde el Ayuntamiento se señala que las políticas de dinamización económica y la mejora del entorno urbano están favoreciendo que emprendedores y pymes elijan Arrecife para iniciar o ampliar su actividad, atraídos por las oportunidades comerciales y laborales que ofrece la ciudad.

El balance empresarial de 2025 confirma a Arrecife como epicentro del comercio y la actividad económica de Lanzarote, con un crecimiento que combina turismo, servicios, construcción y comercio local. Aunque la evolución futura dependerá del contexto económico general, los datos actuales reflejan una ciudad en expansión, con capacidad para atraer inversión, generar empleo y reforzar su papel dentro de la economía insular.